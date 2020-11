Día Internacional de la violencia contra la Mujer Locales 25 de noviembre de 2020 Redacción Por Este miércoles 25, en el marco del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ONG Florentina realizará diferentes acciones de visibilización en diferentes puntos de la ciudad.

El 25 de noviembre se constituyó como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en ese marco, la ONG Florentina decidió llevar a cabo diferentes acciones para visibilizar esta lucha, con lo cual estará presente en los Puntos Violetas, que estarán ubicados en en los supermercados Pingüino en la sucursales de Bv. Lehmann y Roque Sáenz Peña, desde las 8 hasta las 20, donde se entregará folletería y pondrán a la venta las agendas que realizaron de manera artesanal y tienen un costo de 600 pesos.



¿POR QUE SE CONMEMORA

ESTE DIA?

EL 25 de noviembre de 1960, tres hermanas dominicanas fueron asesinadas brutalmente por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato, en 1961.​

Patria, María Teresa y Minerva Mirabal eran activas militantes contra el régimen de Trujillo, y aquel 25 de noviembre sus cuerpos aparecieron destrozados al noreste de República Dominicana. Horas antes, un escuadrón enviado por el dictador las había matado a golpes y metido dentro de un vehículo para simular un accidente.



NO A LA VIOLENCIA

El femicidio es la violencia extrema que sufre la mujer, pero no es la única, comienza con algunas acciones sutiles, que se naturalizan y se reproducen sin cuestionar. Existen por consiguiente diferentes tipos de violencias: física, que es cualquier forma de maltrato o agresión que se emplea contra el cuerpo de la mujer y afecta su integridad física; psicológica, que causa daños emocionales, perturba el desarrollo personal a través de las manipulación y afecta a su salud mental; sexual, que es a través de cualquier acción que vulnere el derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual; económica y patrimonial, la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer; simbólica, que es la que naturaliza la discriminación en las relaciones sociales y la subordinación de la mujer en la sociedad a través de signos en la cultura.



LINEA DE AYUDA

La violencia no es una cuestión de mujeres, es responsabilidad de toda la sociedad y del Estado en particular. Existen maneras de ayudar a las víctimas de violencia de género por medio de líneas de ayuda: 144 línea nacional. WhatsApp del 144: 1127716463. Oficina Municipal de Violencia de Género: Moreno 8. Cel: 3492302763; CAJ: Ituzaingó 78 Tel: 03492- 422374; Defensoría del Pueblo: Almirante Brown 73 Tel: 3492-453101; Casa Florentina: Av. Santa Fe 1028.

En tanto que para denunciar esta el Centro Territorial de Denuncias: Las Heras 98, cualquier Comisaría; Fiscalía - GeFaS : Paraguay 160.



"NO SER COMPLICES

CON LOS VIOLENTOS"

La presidenta de la ONG Florentina, Soledad Comini reflexiona sobre esta fecha y expresa que “es una fecha muy importante para mí porque es un llamado a la acción a lograr que todas las mujeres vivamos libres de violencia. Es valorar a todas las mujeres que nos precedieron en este camino de lograr la igualdad, y saber también que nuestro derecho se puede hacer realidad si trabajamos desde los diferentes espacios para conseguirlo. Se requiere decisión, acción y presupuesto”. “El 25 de noviembre es una interpelación a toda la sociedad, pero sobre todo a los que toman decisiones, ¿qué están haciendo para cumplir con las leyes de prevención, erradicación y sanción de la violencia? ¿qué están haciendo para cumplir con los derechos humanos de las mujeres? Y entonces, ¿lo que están haciendo es realmente lo mejor que pueden hacer?”, subraya Comini. “El 25 de noviembre es un día para no ser cómplices con los violentos y de creerle y apoyar a todas las mujeres que están en situación de violencia y acompañarlas sin juzgar para que salgan de esa situación. Queremos igualdad y respeto”, manifestó la presidenta de Florentina.