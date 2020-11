La Cámara Federal sobreseyó a Cristina Nacionales 25 de noviembre de 2020 Redacción Por POR UNA CAUSA DERIVADA DE "CUADERNOS"

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvió ayer el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de una de las causas derivadas de los "cuadernos".

El magistrado entendió que no hay elementos para mantenerla imputada en el expediente, en el que se investigan subsidios entregados a empresas de colectivos.

La Cámara Federal, con las firmas de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, revocó en 2019 el procesamiento que había firmado el fallecido juez Claudio Bonadio, pero ahora Martínez de Giorgi determinó el sobreseimiento.

El juez también sobreseyó, entre otros, a los ex funcionarios Julio De Vido, Juan Pablo Schiavi y a Ricardo Jaime.

Es un desprendimiento de la causa madre vinculada a supuestos sobornos pagados por empresarios del transporte de colectivos para acceder a subsidios, en la que incluso se sospechaba que falseaban los registros de kilometraje para obtener una mayor suma de dinero como asistencia por parte del Estado.

El año pasado la Cámara Federal había revocado el primer procesamiento que en esta causa dictó Bonadio ahora y su reemplazante, Martínez De Giorgi, decidió los sobreseimientos.

En su fallo, el juez también sobreseyó a los ex funcionarios de su gobierno Jaime, De Vido y Schiavi tras ser investigados "por el delito de cohecho pasivo en veinticuatro ocasiones o, bien, de una defraudación contra la administración pública en calidad de coautores".

El total de sobreseídos asciende a 213, entre ellos muchos empresarios que habrían pagado para acceder a los subsidios.

La investigación es por supuestos sobornos pagados entre julio de 2003 hasta marzo de 2014, por aproximadamente 609.326.186 pesos, "abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios mayores a los correspondientes".