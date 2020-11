Se puso en marcha el Comité de Vacunación Nacionales 25 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El presidente Alberto Fernández puso en marcha ayer el Comité de Vacunación, que desplegará un plan "de una magnitud única" para inmunizar a la población, que podría iniciarse en enero próximo.

Tras el primer encuentro, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que la vacunación comenzaría "en la primera quincena de enero", pero aclaró que el momento está "absolutamente subordinado a tener la vacuna".

"La fecha ojalá pudiera haber empezado ya, pero depende de la disponibilidad de vacuna. No hay ninguna vacuna aprobada todavía. Yo calculo, por lo que nos están diciendo que para adquirir volumen, será en la primera quincena de enero, pero obviamente está absolutamente subordinado a que tengamos la vacuna", resaltó el ministro Ginés González García durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Fuentes oficiales precisaron a NA que dentro del "grupo prioritario" hay poco más de 12 millones de argentinos, entre los que se encuentran "casi 8 millones de personas mayores de 60 años, 763.000 de personal de salud, 500.000 de fuerzas armadas y de seguridad, y 2.800.000 personas con factores de riesgo".

En ese marco, afirmaron que "todas las provincias están relevando su capacidad operativa de vacunación", dado que se está realizando una "planificación y articulación federal con equidad en el reparto de vacunas".

Se agregó que "el Estado nacional comprará todas las vacunas. Se van a asistir financieramente a todas las provincias para la compra de insumos y también de equipamiento", precisaron.

En ese marco, González García afirmó que el jefe de Estado pidió "incorporar a los docentes dentro de los grupos necesarios" para la vacunación.

"En la medida que uno tiene más población vacunada, la red de contagiosidad se va acortando y se disminuye la pandemia", subrayó.

En ese sentido, el ministro de Salud resaltó: "El Presidente habló que quiere hacer de esto una epopeya. Queremos vacunar cuanto antes a la mayor cantidad de gente".

"Estamos integrando sinérgicamente toda la acción del gobierno. La vacuna no reemplaza a la conducta de los ciudadanos. Necesitamos que sigan cuidándose. Siento un gran alivio y esperanza en la vacuna, como todos, pero también siento que a veces eso afloja a algunos creyendo que esto está resuelto. Esto no está resuelto", enfatizó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, indicó que desde la Cartera que comanda están trabajando en "aportar a toda la logística que significa el traslado de la vacuna", por lo que pusieron "a disposición los medios aéreos y terrestres que tienen las Fuerzas Armadas".

"En esta etapa estamos trabajando fundamentalmente para tener el diseño de esa distribución para que el día cero, en el que llegue la vacuna a la Argentina, se pueda hacerlo de esa manera", concluyó.