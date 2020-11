Tyson está listo para medirse contra Jones Deportes 24 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO AFP MIKE TYSON. Volverá a subirse a un ring el sábado en Los Angeles.

Mike Tyson está listo para volver al ruedo. El excampeón mundial de los pesos pesados, de 54 años, se subirá nuevamente a un cuadrilátero para enfrentarse a Roy Jones Jr., de 51, el próximo sábado 28 en Los Angeles en una exhibición a ocho rounds que contará con muy pocas medidas de un combate profesional.

Cada asalto tendrá una duración de dos minutos y para que haya un ganador se tendrá que definir por nocauto, ya que en caso contrario, automáticamente se fallará un empate. Además, la pelea se detendrá siempre que haya sangre.

Más allá de la talla del enfrentamiento, habrá una novedad más que llamativa y está relacionada con el control antidoping.

Previo al combate, los dos boxeadores se someterán a un análisis para evitar el consumo de sustancias prohibidas.

No obstante, el organismo que estará a cargo de dichas pruebas, contemplará la presencia en el organismo de cannabis. Por lo tanto, Iron Mike y su adversario podrán consumir marihuana y no serán sancionados.

Cabe destacar que desde hace varios años Tyson lidera un proyecto de cultivo en California, donde su consumo es legal y es dueño de 16 hectáreas de tierra fértil, a 60 kilómetros al suroeste del Parque Nacional Death Valley, que el ex campeón utiliza para plantar cannabis y llevar a cabo un nuevo negocio en su país.

Por si fuese poco, el oriundo de Brooklyn aseguró que interrumpió su dieta vegana y volvió a consumir carne para afrontar "los duros entrenamientos" de preparación.

"Esa dieta no me daba la fuerza necesaria para entregarme resistencia y el máximo de energías. Hoy como sólo carne, preferiblemente alce y bisonte. Es una alimentación que me hace sentir en forma", explicó Tyson.

Después de 15 años, Mike volverá a ponerse los guantes (peleó en forma profesional por última vez en 2005, cuando perdió con el irlandés Kevin McBride) para medirse con Jones, campeón de peso medio, supermediano, semipesado y pesado, quien no combate desde febrero de 2018, venciendo aquella vez a su compatriota Scott Sigmon.

La contienda entre ambos boxeadores se desarrollará a puertas cerradas en el Staples Center, el imponente estadio de Los Angeles Lakers -campeones de la NBA- y será transmitido para los Estados Unidos por el sistema pay per view (paga por ver).

En nuestro país y en toda Latinoamérica, tiene los derechos ESPN Knockout, que la televisará a partir de las 21:00.



WALTER MATTHYSSE JR.

Walter Matthysse Jr., uno de los mejores proyectos del boxeo arentino, tuvo un debut profesional espectacular al noquear en el primer asalto a Dante Cano, en una velada desarrollada en Córdoba.

El "Niño Terrible", es hijo de Walter Matthysse y sobrino de Lucas, quien fue campeón mundial interino superligero del CMB y también reinó como welter, pero en la AMB.

Walter Jr., de 21 años, comenzó a escribir su propia historia. Nacido en Chubut, se coronó a nivel regional y provincial, antes de conseguir su máximo halago al obtener el título mundial amateur del CMB en la categoría hasta 75 kilos.

En aquella consagración, el argentino venció al estadounidense Jerry Bradford. Su foja amateur, que inició a los 14 años, incluye un registro de 63 peleas, con 30 nocauts, además de un empate y tres derrotas.