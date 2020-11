Martes de Champions

Lionel Messi, capitán de Barcelona, no fue convocado por el entrenador neerlandés Ronald Koeman para el partido del ante Dinamo de Ucrania, por la cuarta fecha de la Liga de Campeones de Europa. La seguidilla de encuentros que viene disputando el argentino y el margen que tiene el conjunto catalán en las posiciones de su grupo se conjugaron para la curiosa decisión del técnico.

"Hemos decidido no llevar a Leo y Frenkie porque la situación en la Champions League es bastante cómoda. Los dos jugadores llevan muchos partidos y necesitan descanso", explicó Koeman en la conferencia de prensa.

Barcelona, puntero del grupo G con nueve puntos, está con un pie y medio en la siguiente ronda, ya que su escolta, la Juventus, tiene seis, mientras que el Dinamo y el Ferencvaros húngaro cierran la tabla con sólo una unidad. El encuentro ante los ucranianos está previsto para las 17 del martes (con TV por ESPN 2), al igual que el choque de la Juventus ante el Ferencvaros en Turín (televisa ESPN).



Otros partidos: 14.55 (ESPN) Rennes vs Chelsea, 14.55 (Fox Sports) Krasnodar vs Sevilla, 17hs (Fox Sports 2) Lazio vs Zenit, 17hs (Fox Sports) Manchester United vs Istambul Basaksehir, 17hs (ESPN 3) PSG vs Leipzig.