Racing recibe al Flamengo Deportes 24 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Racing buscará hoy una victoria que le permita tomar un poco de aire en medio de la crisis futbolística e institucional que atraviesa cuando reciba al Flamengo de Brasil en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21.30 en el estadio Presidente Perón con arbitraje de Alexis Herrera (Venezuela), quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Jorge Urrego y Lubin Torrealba, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable ESPN 2.

Racing viene de padecer cuatro derrotas consecutivas en la Copa de la Liga Profesional, apenas convirtió un gol, recibió 10 y al bajo nivel futbolístico se le sumaron los problemas institucionales tras el anuncio del manager Diego Milito, quien decidió dar un paso al costado.

Milito compartió un video en el que explicó los motivos de su dimisión en el cual señala que no fue "escuchado", a la vez que señaló que no comparte "las ideas y el modelo del club del presidente" Víctor Blanco.

En cuanto a lo futbolístico, el entrenador Sebastián Beccacece no podrá contar con el delantero Jonatan Cristaldo debido a que dio positivo en coronavirus de Jonatan Cristaldo y se suma a la lista de los jugadores que no estarán por lesión: Marcelo Díaz, Lorenzo Melgarejo, Augusto Solari y Darío Cvitanich.



Racing-Flamengo



Estadio: Presidente Perón (Racing). Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela) . Hora de inicio: 21.30 - TV: ESPN 2 .



Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Alexis Soto, Eugenio Mena; Matías Rojas, Leonel Miranda, Héctor Fértoli; Nicolás Reniero y Lisandro López. DT: Sebastián Beccacece.



Flamengo: Diego Alves; Isla, Thuler, Leo Pereira, Filipe Luis; Éverton Ribeiro, Willian Arao, Gerson, De Arrascaeta; Bruno Henrique, Gabriel Barbosa. DT: Rogério Ceni.