Trump aprueba el proceso de transición a la administración de Biden pero seguirá su lucha Internacionales 24 de noviembre de 2020 Redacción Por El presidente de EE. UU. dio un aparente indicio de que aceptará su derrota electoral y comenzará el proceso de transición con su vencedor, Joe Biden, al anunciar en Twitter que "recomienda" que la titular de la Administración de Servicios General, Emily Murphy, "haga lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales y que le ha dicho a su equipo "que haga lo mismo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó a la directora de la Administración de Servicios Generales (GSA), Emily Murphy, y a su equipo que sigan el protocolo inicial para la transición con su rival Joe Biden, pero prometió seguir combatiendo enérgicamente lo que considera un fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020.

"Nuestro caso continúa firme, continuaremos la lucha y creo que prevaleceremos; sin embargo, en el mejor interés de nuestro país, recomiendo que Emily y su equipo hagan lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo", publicó Trump en Twitter, en lo que ya parece su admisión definitiva de que la transición es necesaria para que Biden llegue con todas las garantías y mejores posibilidades a asumir el Gobierno el 20 de enero próximo.

De inmediato Biden le dio la bienvenida a la liberación de la ayuda gubernamental para su equipo de transición, un paso que describió como crucial hacia "una transferencia de poder pacífica".

La jefa de la Administración General de Servicios "ha confirmado al presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris como los aparentes ganadores de las elecciones, proporcionando a la administración entrante los recursos y el apoyo necesarios para llevar a cabo una transferencia de poder tranquila y pacífica", dijo Biden en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.

Emily Murphy, quien rechazó haber actuado bajo presión política, se ha negado desde el 3 de noviembre a liberar el paquete de ayuda que su agencia maneja para el equipo de Biden.

Trump hizo el anuncio luego de que se conociera que los funcionarios electorales del estado Michigan habían certificado oficialmente los resultados de las elecciones presidenciales, que le otorgaron al demócrata la victoria y los 16 votos electorales en juego.

La Junta Estatal de Encuestas de Michigan votó 3-0 para certificar los resultados de la elección del 3 de noviembre, con los demócratas de la junta y uno de los republicanos votando a favor, mientras que el otro miembro republicano se abstuvo, reseñaron las agencias de noticias Sputnik y Europa Press.

La secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, dijo que se llevará a cabo una auditoría postelectoral después de la certificación final del ganador, de acuerdo con los votos emitidos y contados.

También, más temprano, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Richard Neal, le había instado a Murphy a que certificara sin demora el resultado de las elecciones presidenciales.

"Le escribo para pedirle que determine de inmediato que Joe Biden y Kamala Harris son los candidatos elegidos para el cargo de presidente y vicepresidente", escribió Neal, un demócrata del estado de Massachusetts, en el noreste del país, informó Sputnik.

Neal agregó que la continua negativa a proporcionar al equipo de transición del candidato demócrata acceso a servicios e instalaciones clave, descritos en la Ley de Transición Presidencial de 1963, debilita la capacidad de la nueva administración para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

"El 7 de noviembre de 2020, casi todas las grandes agencias de noticias declararon al presidente electo Biden y a la vicepresidenta electa Harris claros ganadores de las elecciones. Desde entonces, no ha habido pruebas que pongan en tela de juicio esos resultados, y Donald Trump no ha podido probar ningún camino legal hacia la victoria", dice la carta.

En cambio, agrega, el margen de victoria de los demócratas "solo ha crecido", alcanzando la fórmula presidencial 306 votos del Colegio Electoral y casi 6 millones de votos más que Trump en el voto popular.

"Frente a estos hechos, es claro sobre qué base se sigue negando que Joe Biden y Kamala Harris son los candidatos seleccionados para el cargo de presidente y vicepresidente", concluye.