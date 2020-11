Lista de ganadores de la edición 2020

A pesar de la pandemia del coronavirus, la industria del entretenimiento logra reinventarse y en el último tiempo comenzaron a realizarse diferentes ceremonias de premiación, adaptadas a las medidas de higiene y sanitización requeridas en la actualidad. En ese marco, la entrega de estatuillas de los American Music Awards 2020 a lo mejor de la música se llevó a cabo el domingo pasado desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles, difundió Teleshow

Los American Music Awards reconocen a los mejores y más populares artistas de la música de la última temporada, gracias a la votación de los fanáticos que eligen a sus artistas favoritos según su éxito en los Billboard, en un período que en esta ocasión abarca desde el 27 de septiembre de 2019 hasta el 24 de septiembre de 2020.

La gran protagonista de la velada fue Taylor Swift, quien fue distinguida con el premio a Artista del Año y Mejor Artista Femenina en la categoría Rock/Pop. Además, se impuso en la terna Mejor Video Musical por “Cardigan”.

Asimismo, Justin Bieber se impuso en la categoría masculina de Pop/Rock. Becky G fue la Mejor Artista Femenina en la categoría Latina y Doja Cat fue la Mejor Nueva Artista.

“10,000 hours”, la canción del dúo Dan + Shay con Justin Bieber, fue una de las más destacadas de los American Music Awards, al ser premiada en la terna Canción Favorita de música country y también en Colaboración del Año. Por su parte, el tema de Dua Lip “Don’t Start Now” se consagró como el mejor en la categoría de Rock/Pop.



A continuación, la lista de ganadores de los American Music Awards 2020.



Artista del año

Taylor Swift -



Nuevo artista del año



Doja Cat





Colaboración del año





Dan + Shay with Justin Bieber “10,000 Hours”





Artista social favorito



BTS -





Video musical favorito





Taylor Swift “Cardigan”





Artista masculino favorito (pop/rock)



Justin Bieber





Artista femenina favorita (pop/rock)



Taylor Swift







Dúo o grupo favorito (pop/rock)



BTS -





Álbum favorito (pop/rock)



Harry Styles “Fine Line””







Canción favorita (pop/rock)







Dua Lipa “Don’t Start Now”





Artista masculino favorito (country)



Kane Brown





Artista femenina favorita (country)



Maren Morris







Dúo o grupo favorito (country)



Dan + Shay -





Álbum favorito (country)



Blake Shelton “Fully Loaded: God’s Country”





Canción favorita (country)



Dan + Shay with Justin Bieber “10,000 Hours”







Artista masculino favorito (rap/ hip hop)



Juice WRLD







Artista femenina favorita (rap/hip hop)



Nicki Minaj





Álbum favorito (rap/hip hop)







Roddy Ricch “Please Excuse Me For Being Antisocial”







Canción favorita (rap/hip hop)



Cardi B ft. Megan Thee Stallion “WAP”





Artista masculino favorito (soul/R&B)





The Weeknd







Artista femenina favorita (soul/R&B)



Doja Cat





Álbum favorito (soul/R&B)





The Weeknd “After Hours”







Canción favorita (soul/R&B)





The Weeknd “Heartless”







Artista masculino favorito (latino)



Bad Bunny





Artista femenina favorita (latina)



Becky G





Álbum favorito (latino)



Bad Bunny “YHLQMDLG”







Canción favorita (latina)



KAROL G & Nicki Minaj “Tusa”







Artista favorito (rock alternativo)





Twenty one pilots -







Artista favorito (adulto contemporáneo)







Jonas Brothers







Artista favorito (inspiración contemporánea)



Lauren Daigle





Artista favorito (música electrónica)







Lady Gaga







Banda sonora favorita



Birds of Prey: The Album