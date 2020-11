Planes de negocios: se realizó la 11ª competencia Locales 24 de noviembre de 2020 Redacción Por PROMOCION DEL EMPRENDEDORISMO

En el marco de la semana del emprendedor, finalizó la 11° Competencia de Planes de Negocios, evento que promueve el apoyo y capacitación a emprendedores y la creación de nuevas empresas. Durante la última jornada, seis finalistas realizaron su presentación y un jurado de expertos eligió a tres.

La Competencia busca transformar las ideas y proyectos de negocios en emprendimientos sostenibles con valor agregado y generación de empleo, a través de un proceso de aprendizaje e intercambios. Durante el año, se realizaron de manera virtual ocho jornadas de capacitación y tres talleres complementarios. Además, se desarrolló acompañamiento a través de mentorías.

Este jueves, los seis finalistas presentaron sus planes de negocios ante un jurado de expertos conformado por representantes de las instituciones organizadoras. Uno de los evaluadores fue la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima, quien destacó la pluralidad de los proyectos e incentivó a quienes no fueron seleccionados, a seguir por el camino del emprendedorismo: “Estos procesos son muy importantes, el intercambio de ideas y conocimientos es la base de toda empresa. El aprendizaje que se genera en estas jornadas puede capitalizarse y ayudar a transformar a todos los proyectos en emprendimientos con impacto, la primera parte ya está hecha, tienen la idea y se animaron a formular el plan. Sepan que desde la Secretaría estamos cerca, abiertos a trabajar en conjunto para que puedan escalar y desarrollarse”.



LOS PLANES DE

NEGOCIOS FINALISTAS

Del total de 11 proyectos presentados, 6 fueron seleccionados como finalistas:

*Lobocorp: reciclaje de descartes textiles añadiendo valor agregado para su reinserción en el mercado con el objetivo de transformar el sistema de producción textil en una economía circular.

*Mi casa me ayuda: dispositivo de sensores que monitorean y reportan posibles accidentes o eventos peligrosos en hogares de adultos mayores que viven o permanecen solos una gran parte del día y de niños en las mismas condiciones.

*Mi suelito Lindo: juguetes didácticos para niños, que favorecen el reconocimiento de los paisajes y las especies nativas que habitan el suelo argentino, estableciendo empatía por la biodiversidad y fomentando el respeto por la misma.

*Performers: marketplace que promociona y da trabajo a artistas e intérpretes sin necesidad de intermediarios, para impulsar la creatividad y enriquecer la cultura acercando artistas a la organización de eventos.

*Sistema de guía para no videntes: “Guido visión 55” es un prototipo funcional de un sistema de guía asistida para personas invidentes que permite su desplazamiento de manera segura y confiable, mediante mensajes de voz dentro de un ambiente desconocido.

*Xynegit Bioscience: producción de un bioinsumo que consiste en un cebo atrayente para Diaphorina citri, insecto que transmite la enfermedad HLB en cítricos.

Los ganadores de esta edición fueron: Performers en primer lugar, Lobocorp logró el segundo puesto y Xinergit, el tercero. Todos serán beneficiarios de premios para potenciar sus proyectos. Esta propuesta de formación es organizada la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Santa Fe, JCI Rosario, la Agencia de Desarrollo Región Rosario, la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad de Rosario, Endeavor, el Polo Tecnológico de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, Universidad Abierta Interamericana, Universidad Austral y la Aceleradora Bio.r.