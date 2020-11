Finalizó la 12° edición de Rafaela Emprende Locales 24 de noviembre de 2020 Redacción Por Adaptándose a la virtualidad impuesta por este tiempo de pandemia, el programa se reinventó generando espacios de capacitaciones, charlas y mentorías para acompañar a los emprendedores y las emprendedoras de nuestra ciudad.

El programa Rafaela Emprende culminó su 12° edición dejando sentado que la articulación y el trabajo conjunto entre el Municipio y nuestras instituciones es una política de Estado que produce como resultado que nuestros emprendedores y nuestras emprendedoras logren el impulso y las herramientas para el desarrollo y perfeccionamiento de sus proyectos.

Esa labor articulada queda reflejada en la satisfacción de los participantes luego de cada charla, capacitación y mentoría que durante todos estos años vienen realizando la Municipalidad de Rafaela, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Rafaela), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI Rafaela), Centro Comercial de Rafaela y la Región (CCIRR), la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR) y las universidades públicas y privadas.

Este año fue atípico y el programa se reinventó desarrollando sus módulos, talleres y mentorías a través de plataformas virtuales. Utilizando esa metodología, se abordaron temas como modelo de negocios, marketing digital, aspectos legales y gestión de costos, entre otros.

De la jornada de cierre participaron el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la responsable Área Gestión en Tecnologías de Gestión a PyMES en INTI Rafaela, Natalia Aníboli; las representantes de la UNRaf, María Della Torre, Mariana Trucco y Erika Ruffinengo (quienes comentaron y presentaron el proyecto Pausa Activa destinado a personas que realizan teletrabajo); las tutoras de Rafaela Emprende, Melani Torreano y Carolina Vallejos; emprendedores y emprendedoras.

En ese marco, Diego Peiretti señaló que “veníamos siguiendo la evolución de cada emprendimiento y es valorable el esfuerzo que cada emprendedor y emprendedora realizaron para llegar hasta el final de nuestra propuesta”. El secretario se mostró satisfecho con esta nueva edición del programa “porque, a pesar de esta coyuntura histórica que nos tocó pasar con la pandemia, la decisión de sostenerlo bajo un esquema de virtualidad nos permitió conocer nuevos emprendimientos”. Agregó que el equipo espera “poder seguir con Rafaela Emprende el año que viene y de manera presencial”.

Al referirse a sus detalles, dijo que se buscaron “complementar capacidades que ayuden en la gestión del día a día de cada emprendimiento. Creemos que el capital más fuerte de este programa es la capacidad de construir el vínculo con los emprendedores y las emprendedoras y, más allá de la pandemia, pudimos conocernos, conocer sus fortalezas y en qué lugar necesitan que los acompañemos”. “Nuestra idea ha sido siempre hacerle más fácil el camino a los emprendedores y las emprendedoras de Rafaela y, a partir de la articulación entre el Municipio y nuestras instituciones, poder ofrecer soluciones”, dijo. “Rafaela necesita más emprendimientos, más empresas que agreguen valor, que generen empleo y es una decisión política del territorio que hace aportes muy importantes en su arco institucional para que este programa se sostenga”, finalizó.



PARTICULAR

Por su parte, Natalia Aníboli señaló que este fue “un año muy particular al cual intentamos adaptarnos con las actividades virtuales tratando de lograr un vínculo que, si bien no es el mismo, consideramos importante poder hacerlo para brindar las capacitaciones necesarias para cada negocio.



EMPRENDIMIENTOS

Los emprendedores y emprendedoras mostraron su satisfacción por lo logrado durante el transcurso de la edición número 12 de Rafaela Emprende. Daniela comentó: “Veo un gran compromiso desde la Municipalidad. Tengo conocidos en la provincia de Tucumán que tomaron el ejemplo de Rafaela Emprende para replicarlo. Esta es una ciudad donde se trabaja fuerte y eso no se ve en muchos lados”. Daniel se mostró “satisfecho por participar. Me ayudó mucho, sobre todo, en la generación de vínculos, conocer la opinión de otros emprendedores y todas las herramientas que nos fueron dando para poder organizarnos en el día a día”.