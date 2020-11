"Es fundamental atacar los criaderos de mosquitos" Locales 24 de noviembre de 2020 Redacción Por Teniendo en cuenta la epidemia que la ciudad y el departamento Castellanos padecieron como consecuencia del dengue, hoy desde el Estado local se intensificó la campaña de concientización de manera anticipada.

FOTO ARCHIVO SANDRA CAPPELLO. Infectóloga de la Región 2 de Salud Rafaela.

Si bien parecería que de lo único que se habla es de la pandemia por COVID-19, es preciso comprender que la emergencia sanitaria como consecuencia del dengue está latente y al igual que con el coronavirus, depende en gran parte de la conducta individual y de la conciencia social.

La infectóloga de la Región II de Salud, Dra. Sandra Cappello, señaló respecto del dengue: “lo que se está haciendo y lo que se necesita hacer como todos los años, es disminuir la densidad poblacional del aedes aegipty y para eso es fundamental atacar los criaderos de mosquitos en los patios. Se está saliendo a concientizar con folletería, con explicaciones como todos los años, pero se necesita más compromiso ciudadano y entender realmente que la problemática es eliminar los criaderos del mosquito”.

“Como todos los años decimos, el dengue vino y vino para quedarse y acerca de cómo se va a comportar este año, no lo sabemos hasta que no transcurra el verano. Nosotros esperamos estar preparados y seguir trabajando. No queremos que pase lo que pasó el año pasado y por eso se empezó más temprano con las campañas de difusión y de prevención”, afirmó la doctora.

Asimismo la infectóloga dijo: “estamos atentos, estamos haciendo cosas, pero se necesita cómo lo repetimos con el COVID, el compromiso ciudadano; entender que cada uno desde su patio hace un montón manteniéndolo limpio y dando vuelta todos los cacharros”.



INFORMACION GENERAL DEL

MOSQUITO AEDES AEGYPTI

Se cría en recipientes con agua acumulada en los alrededores del hogar, poniendo sus huevos en las paredes de envases con agua, donde pueden sobrevivir por meses y nacen al ser sumergidos bajo agua. Pueden poner docenas de huevos hasta 5 veces durante su vida y el ciclo de vida del huevo a larva, a pupa y luego a mosquito adulto volador es de 8 días y ocurre en el agua.

Es importante considerar que el mosquito adulto puede vivir hasta un mes; en tanto los mosquitos reposan usualmente dentro de las casas y las hembras son las que pican. Además son capaces de volar cientos de metros buscando recipientes donde colocar sus huevos.

Unos cuantos mosquitos por casa son capaces de producir grandes epidemias de dengue, a su vez el mosquito del dengue no se reproduce en zanjas, drenajes, canales, ríos o lagos, por lo tanto, es inútil verter cloro en ellos.