Castellano se reúne por zoom con el Concejo

El intendente, Luis Castellano y los integrantes de su gabinete participarán hoy desde las 10 de una reunión virtual con los concejales para evaluar si se modifican o no los horarios de funcionamiento del sector comercial, en especial de los locales gastronómicos.

Así lo anticipó la jefa de Gabinete municipal, Amalia Galantti, en diálogo con este Diario. "Estamos esperando definiciones del Gobierno provincial respecto a la posible habilitación de nuevas actividades comerciales o recreativas", explicó la funcionaria.

De todos modos, por ahora no se esperan cambios en los horarios de apertura y cierre del comercio no gastronómico. En todo caso, en carpeta figura una posible extensión del horario de locales gastronómicos para los días de mayor actividad, como jueves, viernes y sábado.

El Gobierno provincial podría comenzar este martes con anuncios respecto a habilitación de determinadas actividades. Será clave para la toma de decisiones del Municipio. Castellano y los concejales mantuvieron la semana pasada una reunión en muy buenos términos para darle mayor fortaleza política a las medidas que se adopten. Hoy el objetivo es lograr consensos que reduzcan los cuestionamientos.