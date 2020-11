Preocupación en Carlos Pellegrini

Carlos Pellegrini, distante a unos 100 kilómetros aproximadamente de Rafaela, sufrió un sofocón de casos positivos en la última semana y se activaron las alarmas de sus servicios sanitarios. La localidad del departamento San Martín, de 7.000 habitantes, cuenta hoy con 350 casos desde el inicio de la pandemia, es decir, uno de cada veinte vecinos tuvo o tiene Covid-19. Si bien, la localidad tuvo momentos críticos en septiembre y octubre, la curva se había aplanado considerablemente, pero un nuevo brote, que suma entre 8 y 13 casos por día hace que las autoridades estén muy atentos a la situación sanitaria. De hecho, la localidad debió recibir en su momento el plan DetectAr ante la aparición de decenas de casos que se habían originado por un puñado de fiestas clandestinas. Sin embargo, en pocas semanas el pueblo había vuelto a la normalidad. Hasta ahora, que un rebrote vuelve a tener atentos a las autoridades sanitarias. "Actualmente estamos bien. Habíamos entrado en una meseta de 2 o 3 casos diarios, pero en los últimos días tuvimos varios positivos, estamos recibiendo llamados de muchas personas con síntomas y nos preocupa un poco. Lo cierto es que hoy no tenemos internados en el hospital y por el momento hacemos seguimiento a mucha gente", señaló a este medio el Dr. Nicolás Lépore, director del SAMCo local. ¿A cuánta gente se le hizo seguimiento desde el inicio de la pandemia? "Le hicimos seguimiento a unas mil personas, un séptimo de la población, algunos fueron positivos y otros no, pero fueron muchos".

Lépore agregó: "Casi no derivamos gente. Conocemos la situación de San Jorge, que es nuestro centro de derivación. Ellos tienen muchos casos, así que tratamos, de ser posible, de no derivar, salvo que sea muy necesario. La mayoría de los internados evolucionó bien. Por el momento, estamos tranquilos a nivel internación, pero tenemos que estar atentos porque mañana o pasado podemos estar con las camas completas". (Fuente: El Litoral).