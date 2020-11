Protesta en el Relleno Sanitario Locales 24 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Los trabajadores y trabajadoras que integran la Cooperativa "Luz de Esperanza" implementará hoy, ante lo que consideran la falta de respuestas a sus reclamos por parte de la Municipalidad de Rafaela, "un plan de lucha con medidas de acción directa a partir de las 6:00 frente al Complejo Ambiental.

Con el respaldo de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), la cooperativa recordó que la primera protesta se llevó a cabo el jueves pasado por la mañana frente al Municipio. Y que desde este martes se dará continuidad al reclamo para que se permita desarrollar actividades en el Relleno Sanitario.

Si bien hubo negociaciones entre la Municipalidad y la cooperativa, en la que también se sumó el Concejo Municipal, finalmente no hubo acuerdo. El volumen de residuos recuperables en el Relleno no permite la incorporación de más trabajadores en las dos cooperativas que cumplen esa tarea, según argumentan desde el gobierno local, que han efectuado propuestas alternativas que fueron desechadas por "Luz de Esperanza".

"Queremos informar a toda la comunidad de la grave situación a la que nos está arrojando el municipio local con su decisión política de invisibilizarnos como trabajadores/as. Somos trabajadores/as de la economía popular con las dramáticas consecuencias de no poder ejercer nuestro derecho a trabajar", plantearon en un comunicado.