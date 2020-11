El portero empresario Nacionales 24 de noviembre de 2020 Redacción Por El Grupo Octubre, de Víctor Santa María, oficializó la compra del canal de aire y la radio FM.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El Grupo Octubre, cuyo titular es Víctor Santa María, oficializó la compra de Canal 9 y FM Aspen, a través de un comunicado. De acuerdo al mismo, "el Grupo Octubre (GO) culminó el proceso de compra de Telearte y de FM Aspen, quedando de esta manera como su operador". Un proceso que había comenzado en diciembre de 2019, cuando "GO firmó acuerdos con Telearte para llevar adelante de manera conjunta la producción de contenidos y de nuevos proyectos audiovisuales".

De esta forma, Víctor Santa María conforma el curioso caso de ser simultáneamente sindicalista y empresario de medios, a lo que suma su rol de dirigente deportivo, presidente del club Sportivo Barracas e influyente hombre en la política de Boca Juniors. Más allá de la curiosidad estadística de un sindicalista que haya acumulado suficiente capital para ser empresario, Santa María es el presidente del Partido Justicialista (PJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El PJ porteño es un peronismo acostumbrado a perder elecciones y buscar nichos de supervivencia política y económica, que desde diciembre del año pasado accedió a lugares de poder en el Gobierno Nacional gracias a la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia de la Nación. Entre los funcionarios que ocupan cargos importantes y reconocen a Santa María como jefe político se encuentran el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el secretario de Medios que maneja una importante caja publicitaria, Francisco "Pancho" Meritello. En el comienzo de su construcción de poder, que hoy lo lleva a ser empresario de medios, Santa María arrancó con el manejo de un sindicato que heredó de José o "Pepe", su padre, aunque nadie lo recuerdo trabajando de encargado de algún edificio. El Grupo de Medios Este año, con Meritello en la Secretaría de Medios, Santa María avanzó en la compra o creación de medios periodísticos como nunca antes. Hace dos décadas comenzó con la edición de la revista Caras y Caretas, una marcha histórica, luego relanzó la publicación El Planeta Urbano, desde hace diez años tiene la AM 750, y algo después comenzó a gestionar el diario Página 12, actualmente en conflicto salarial por paritarias no resueltas. En el diario del sindicalista Santa María, desde enero del 2016 "el sueldo de un redactor/a superaba a la canasta básica en un 35,9%, mientras que ahora quedó más de 11 puntos por debajo de esa línea de pobreza", de acuerdo a un comunicado de la comisión gremial interno. El mismo material apunta que más de 50 periodistas "ultra precarizados facturan por sus notas y tuvieron sólo el 15% de aumento desde que llegó la empresa que conduce Víctor Santa María al diario". A pesar de esa experiencia en Página 12, Santa María avanzó este año con otros medios. Según el comunicado que el Grupo Octubre difundió ayer, "en mayo de este año avanzó con acuerdos para el desarrollo de la nueva señal de noticias IP perteneciente a GO, buscando así la generación de nuevos puestos de trabajo en el sector, fortaleciendo la libertad de expresión y creando nuevas voces en el mapa audiovisual del país". Con respecto a la compra de Canal 9 y FM Aspen, el comunicado habla de "estrictas obligaciones de confidencialidad y un proceso posterior que acaba de concluir exitosamente". También apunta que canceló deudas para realizar la operación: "al día de la fecha se han cancelado la totalidad de los créditos del concurso preventivo de las entidades vendedoras de Telearte, informando la operación al Juzgado interviniente y a las autoridades de aplicación". En cuanto al contexto, el comunicado de Grupo Octubre señala que "la Argentina y el mundo se encuentran sumergidos en una de las peores crisis económicas, sociales y sanitarias de la historia producto de la pandemia. Es por esto que GO siempre ha intentado resguardar en forma irrestricta las fuentes laborales, tanto en Canal 9 como en FM Aspen y en todos sus medios de comunicación".