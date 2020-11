Incrementan 7% los precios de cigarrillos

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Los precios de los cigarrillos que elabora la empresa British American Tobacco Argentina (BAT) subirán 7% promedio desde mañana, en todo el país. De este modo, la compañía adopta una postura similar a la de su competidora Massalin Particulares, que el 16 de noviembre último había aumentado los precios de los atados en un porcentaje similar.

BAT justificó el ajuste al señalar que "considerando la dinámica económica, el incremento trimestral previsto de los impuestos internos y la suba de costos, implementaremos a partir del 24 de noviembre una actualización en el precio de sus cigarrillos del orden del 7% en promedio".

Así, los nuevos precios para los principales productos de la empresa serán: Lucky Strike Box 20 $163; Lucky Strike Convertible Box 20 $157; Rothmans KS 20 $125 y Rothmans Click KS 20 $125.

Sin embargo, el incremento no alcanzará al Rothmans Cigarrillo KS 20 y el Rothmans XL Box 20, que permanecerán en $75 y $125, respectivamente.

En tanto, los valores de Massalin Particulares son los siguientes: Philip Morris Caps Box $157; Philip Morris Caps Box 12 $84; Chesterfield Remix Box $135; Chesterfield Red KS $130; L&M red by Marlboro KS $120 y L&M blue by Marlboro KS $120.