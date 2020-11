Posco y Chapur ganadores del domingo

Nicolás Posco se impuso en la sexta final de la temporada de la Clase 2 disputada este domingo en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata y se afianza en la punta del torneo. Ortega fue segundo, mientras que Ianza completó el podio. El bonaerense logró un triunfo tan fundamental como oportuno y a falta de dos fechas lidera las posiciones del campeonato.

En el cuarto giro de la carrera, después del primer relanzamiento (la prueba tuvo dos neutralizaciones) se produjo el momento más importante. Fue cuando quien sería ganador atacó a Pablo Ortega y puso a su Ford Fiesta Kinetic en la delantera, posición que no abandonó hasta la bandera de cuadros. “Hoy no se podía escapar, para estirar la diferencia en el campeoanto. Por suerte se dio”, dijo Posco, quien logró su segundo triunfo de la temporada después de un sábado en el que un problema en el neumático trasero derecho lo retrasó hasta la posición 17.

En la segunda ubicación en pista terminó el Toyota Etios de Tomás Bergallo, quien ganó la carrera del sábado, pero los comisarios deportivos le impusieron un recargo y el tucumano Ortega heredó esa posición con su Fiat Argo.

Gerónimo Nuñez (Toyota Etios), quien debía heredar el tercer puesto, también fue recargado, cayendo al cuarto lugar. Así las cosas, fue Gastón Iansa (Fiesta Kinetic) el que ocupó el último lugar del podio.



BONOMO 16°

Luego de haber cumplido una muy buena en su serie (la segunda, en que se impuso Ortega) obteniendo el séptimo puesto, Agustín Bonomo se dispuso a intentar repetir el destacado desempeño del sábado en la final de la Clase 2. En esa jornada fue 12°, mientras que este domingo finalmente el piloto de Villa San José culminó en la 16° posición con el Citroën DS3, llegando a 12s934/1000 del ganador, marcando sin dudas un fin de semana muy positivo para sus aspiraciones.



LA CLASIFICACION

1) Nicolás Posco (Ford Fiesta) en 24:29.723; 2) Pablo Ortega (Fiat Argo) a 2.381; 3) Gastón Iansa (Ford Fiesta) a 3.345; 4) Gerónimo Nuñez (Toyota Etios); 5) Tomás Bergallo (Toyota Etios); 6) Lucas Tedeschi (Toyota Etios); 7) Facundo Leanez (Toyota Etios); 8) Mauro Salvi (Toyota Etios); 9) Fernando Gómez Freddes (Nissan March); 10) Alejo Borgiani (VW Trend)...16) Agustín Bonomo (Citroën DS3) a 12.934.

Campeonato: es liderado por Posco (183 unidades), seguido por Gerónimo Núñez (169), Tomás Bergallo (139), Gastón Iansa (136) y Emanuel Abdala (130). Gerónimo Núñez (70 kilos), Tomás Bergallo (70 kilos), Nicolás Posco (50 kilos) y Gastón Iansa (35 kilos), son los pilotos con mayor hándicap de peso para el último fin de semana del año para el TN.

El siguiente compromiso de la Clase 2 de Turismo Nacional también será doble, en escenario a confirmar, el 12 y 13 de diciembre.



CHAPUR EN CLASE 3

Facundo Chapur se adjudicó el triunfo en la Clase 3 de Turismo Nacional, en una carrera que tuvo infinidad de matices y condimentos en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El piloto cordobés fue paciente para edificar el triunfo con su Ford Focus, porque no desesperó cuando en el inicio perdió contra un Julián Santero que pasó de cuarto a segundo sin escalas y contra Jerónimo Teti.

Los problemas de Santero avivaron la lucha por la segunda posición. El mendocino resistió lo más que pudo, pero no consiguió evitar la superación de Jerónimo Teti, que terminó segundo con su Chevrolet Cruze, y por Antonino García, quien trepó en los últimos metros a la tercera ubicación con su Ford Focus. Santero terminó en una cuarta colocación que fue suficiente para conservar el liderazgo en el campeonato, beneficiado por el sexto lugar que cosechó Manuel Urcera, su principal rival, con un Honda Civic que, según el rionegrino, “tiene menos que el resto”.

El mendocino lidera el torneo con 173 puntos, mientras que Urcera quedó con 156 y Chapur con 132.



LA CLASIFICACION

1) Facundo Chapur (Ford Focus) en 27:23.351; 2) Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) a 3.934; 3) Antonino García (Ford Focus) a 5.428; 4) Julián Santero (Toyota Corolla); 5) Mariano Pernía (VW Vento); 6) José M. Urcera (Honda Civic); 7) Carlos Okulovich (Honda Civic); 8) Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus); 9) Leandro Carducci (Ford Focus) y 10) Joel Gassman (Chevrolet Cruze).