Facundo Campazzo jugó su último partido en el Real Madrid antes de emprender rumbo a la NBA y luego del enfrentamiento publicó en las redes sociales un descargo sobre todo lo que vivió en el equipo y en España.

El equipo Merengue derrotó al Manresa 100-78. Facundo aportó 20 puntos. Vaulet (en el perdedor), Deck y Laprovittola (en el Madrid) anotaron 13, 12 y 4 tantos respectivamente.

A continuación, el comunicado completo del cordobés. "Llegó el momento, Hoy fue mi último partido en el Real Madrid y la verdad es que tengo una mezcla de sentimientos muy grande. Siento nostalgia desde hace ya varios días. En este club pasé momentos únicos, inolvidables, que marcaron mi carrera y mi vida Ojalá nuestros caminos se vuelvan a encontrar en el futuro. Me voy de España siendo una persona completamente distinta de la que llegó en 2011. Acá aprendí, maduré, comprendí el valor del trabajo, conocí lugares hermosos y gente increíble. Recibí afecto y contención en cada uno de los pasos que fui dando.

Sería injusto no mencionar a la familia de UCAM Murcia: a su dirigencia, a su afición, a los amigos que me quedaron. También ocupan un lugar central en mi corazón. Se termina una etapa. De crecimiento y enseñanzas permanentes. Fui muy feliz en este país. Pero ahora debo ir a cumplir mi sueño. Llevo una vida esperando concretarlo. Gracias por tanto".



VIEJITOS PIOLAS

El Varese de Luis Scola logró un valioso triunfo ante el Trento de Toto Forray en condición de visitante 77-74 con un gran partido del interno, quien convirtió 20 puntos y bajó 7 rebotes.

El Pesaro de Carlos Delfino y Ariel Filloy le ganó al Reggio Emilia de local 84-63, también por la Liga italiana. Los dos argentinos anotaron en doble dígito, ya que el primero totalizó 19 puntos que le permitieron ser el goleador del equipo y el segundo consiguió 11.