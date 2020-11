Esperando y entrenando Deportes 23 de noviembre de 2020 Redacción Por Ben Hur y el "9" armaron los planteles para empezar el 29 de noviembre, pero el CF lo pasó a enero. El torneo entre clubes de Rafaela podría servir para tener rodaje.

Mientras la AFA ya definió cómo se van a jugar y desde cuándo los campeonatos de Ascenso en el fútbol argentino, el torneo Regional Amateur sigue siendo el último orejón del tarro. El Consejo Federal, amparándose en el amplio concepto vinculado a la emergencia sanitaria por el covid 19 (como si en la Primera Nacional o el Federal A no lo tuvieran que padecer), pateó otra vez para adelante el comienzo de la competencia que había fijado para el 29 de noviembre.

Lo peor de todo es que no lo hizo oficial de entrada, sino que se limitó a lanzar la intención desde el sitio de noticias más afín a sus principales dirigentes. Allí se informó que la idea es comenzar en enero.

Mientras tanto, los clubes siguen entrenando y más allá de la solicitud de un buen grupo de los 67 que confirmaron su participación, entre ellos los rafaelinos Ben Hur y 9 de Julio, el CF hace oídos sordos.

Sin medias tintas, ha sido una tomada de pelo la de AFA y su órgano rector para el fútbol del interior. En esta categoría son varios los clubes que quieren trabajar seriamente y un ejemplo es la planificación de una pretemporada, sobre todo en estos tiempos con protocolos y requisitos necesarios dentro de una pandemia. Para cualquier cuerpo técnico, si te dicen que el torneo va a comenzar en una determinada fecha, apuntás a un trabajo físico y futbolístico buscando llegar al ideal en ese tiempo. Pero no, cuando faltan tres semanas te dicen que se posterga para más de un mes después de lo que te había manifestado. Patético.



¿TORNEO EN RAFAELA?, BUENA OPORTUNIDAD

A todo esto, la preocupación de los entrenadores de Ben Hur y 9 de Julio, Carlos Trullet y Gustavo Giorgi, respectivamente, pasa por encontrar rivales para tener partidos amistosos, en especial si tiene que pasar todo diciembre todavía.

El viernes pasado, durante la inauguración del nuevo gimnasio "Ricardo Goddio" en el Club 9 de Julio, el intendente Luis Castellano si bien no dio la certeza total, anticipó que estará el apoyo de la Municipalidad para implementar el torneo de Verano con los clubes de nuestra ciudad, luego que la Liga desistiera de organizar un certamen más amplio.

Si ese campeonato puede ya arrancar en diciembre (hay clubes de Liga Rafaelina que están entrenando con primera división), podría ser una opción interesante para que los representantes en el Regional Amateur puedan tener la posibilidad de mantener el rodaje hasta que, de una vez por todas, se reinicie la competencia.



LA FORMACION DE GIORGI

9 de Julio realizó el sábado 60 minutos de fútbol en el Soltermam para cerrar la cuarta semana de pretemporada. Estuvieron ausentes por trabajo Marcos Cordero y Sebastián Acuña.

En los primeros 30 minutos, el equipo amarillo formó con Trejo; Gutiérrez – Vallejos – Astrada –Molinari; Gorosito – Sequeira – Federico – Tosetto; Lencioni y Girard.

El elenco rojo (supuesto titular) lo hizo con: Chaves; Martínez – Araya – Vera – Arroyo; Cardinali – Zbrun – Mansilla – Córdoba; Costamagna y Noriega.

Ganó 2 a 1 el de pechera roja con goles de Adrián Córdoba y Agustín Costamagna. Cristian Girard descontó para amarillo.

No obstante, los segundos 30´ del rojo fue distinto: Chaves; Martínez – Vallejos – Araya – Arroyo; Lencioni – Federico – Mansilla – Tosetto; Girard y Noriega. La otra escuadra lo hizo con Zanoni; Gutiérrez – Eier – Astrada – Paz; Costamagna – Frías – Córdoba – Carignano; Sterren y Gorosito.

Esta parte terminó 1 a 1. Brian Noriega convirtió para el rojo mientras que para el amarillo lo hizo Agustín Costamagna. La vuelta al trabajo será el martes 16 hs en el Soltermam.