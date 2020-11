Aldosivi le ganó al Pincha Deportes 23 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Aldosivi de Mar del Plata se impuso por 1 a 0 en su visita a Estudiantes de La Plata, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona 5 de la Copa de La Liga Profesional, y dejó al "Pincha" contra las cuerdas en el certamen, a falta de dos jornadas para finalizar la fase de grupos.

El gol del triunfo lo convirtió Emanuel Iñiguez de cabeza, a los 46 minutos de la primera parte, tras entrar al área rival a las espaldas de los defensores e impactar de sorpresa la pelota, que ingresó de sobrepique junto al palo izquierdo de Mariano Andújar.

Con este resultado, Aldosivi se subió a la cima de la Zona junto a San Lorenzo -enfrenta a Argentinos Juniors esta noche desde las 21:30-, ambos con 7 unidades.

El "Pincha", por su parte, quedó prácticamente sin posibilidades de acceder a la Zona Campeonato, dado que sólo suma 1 punto, tres menos que el "Bicho", que se ubica tercero, con 6 en juego antes de comenzar la siguiente instancia del torneo.

En una discreta primera parte, lo mejor de Estudiantes se vio con las proyecciones por la derecha del lateral Leonardo Godoy, aunque no estuvo preciso en las terminaciones de las jugadas y no logró capitalizar su mayor virtud en el cotejo.

No obstante, Aldosivi ya había exigido a Andújar en dos ocasiones, como anticipo de lo que iba a suceder al borde del descanso: Iñiguez subió, impactó el balón con la cabeza luego de un centro desde la izquierda y la envió a la red ante la mirada desconcertada del arquero del elenco platense.

El complemento, en tanto, no varió el trámite del encuentro y el correr de los minutos sólo llevaron a los dirigidos por Leandro Desábato a mostrar la desesperación lógica del momento que atraviesa Estudiantes, que todavía no ganó y es el único equipo sin convertir en la Copa de la Liga Profesional.

En la quinta fecha, el "Pincha" recibirá a San Lorenzo con un pie y medio afuera de la Zona Campeonato, el lunes a las 21:30, y Aldosivi hará lo propio con Argentinos el mismo día, a las 17:10, en un duelo clave por la clasificación.