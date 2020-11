No registraron casos Región 23 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SUNCHALES ( De nuestra Agencia).- El reporte difundido anoche por el Municipio es esperanzador, ya que no fueron registrados nuevos contagios por Covid 19

El Municipio hizo saber que ayer, domingo 22 de noviembre, no se han detectado personas positivas.

En total son doscientos once (211), las personas positivas en estado activo. 8 se encuentran en el Hospital Almicar Gorosito, 4 en la Unidad de Cuidados Críticos COVID-19 y 4 en el Centro de Aislamiento, las 195 restantes aisladas en sus domicilios.

Asimismo, el total de fallecidos al día de hoy es de 16.

🙏🏼 Por otra parte, hay 761 personas recuperadas y 283 aisladas.

Es importante mencionar que el Comité Operativo de Emergencia local, a través del Equipo de Rastrillaje Operativo se contacta con las personas positivas para determinar el mapa epidemiológico y de esta manera, aislar a todos los contactos estrechos.