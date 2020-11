El ciclo lectivo 2020 finalizará en marzo del año que viene Locales 23 de noviembre de 2020 Redacción Por EN SANTA FE

El secretario de Educación, Víctor Debloc, ratificó que "el ciclo lectivo 2020 termina en marzo del 2021", en estos meses se realizará una articulación académica entre ambos ciclos. Por este motivo y "para ser coherentes con la decisión del Ministerio de Educación, que está aprobado por el Consejo Federal de Educación y la cartera nacional, los actos de colación, se realizan en marzo del 2021", señaló. Además, el secretario detalló que "15 días en diciembre queremos habilitar pequeños encuentros cuidados entre alumnos y docentes en las escuelas", para quienes "tuvieron intermitencia con el vínculo o se han ido desvinculando de alguna manera de la escuela". "El proceso escolar continuará a partir del 17 de febrero, para trabajar fuertemente con los grupos prioritarios: 7mo grado de primario, 5to año de secundaria común y 6to de escuelas técnicas; en un proceso de intensificación de aprendizajes hasta el 25/26 de marzo. De tal manera que, los últimos días se cierran los cuadernos de la evaluación formativa, para obtener los resultados que permitan la emisión de los certificados de 7mo grado, y los títulos de secundaria común y técnico", precisó Debloc; y reiteró que el "receso escolar de verano se extenderá del 4 de enero hasta aproximadamente el 15/16 de febrero". A continuación, detalló que "el ciclo lectivo 2021 empieza, exactamente, el 15 de marzo. Ahí hay una pequeña superposición entre los grupos prioritarios que van a terminar el 30 de marzo, y el inicio del ciclo escolar del 2021 de 1er, 2do,3ero, 4to, 5to y 6to grado de primaria, las salas de 4 y 5 de nivel inicial y el secundario". En cuanto al nivel universitario y superior, Debloc indicó que "empezará en abril, esto es una articulación que se hace en el Consejo Federal, así cómo con los institutos superiores de la provincia".



ENCUENTROS CUIDADOS

En cuanto a los encuentros que se realizarán en diciembre, Debloc precisó que "es una decisión institucional en el marco de los protocolos, siempre en forma cuidada y nunca puede estar masivamente la escuela llena de docentes y alumnos"; y detalló que "la circular que firma la ministra establece menos de 8 alumnos, con un maestro o profesor; no van toda la jornada escolar, significan 30 minutos, una hora, para restablecer el vínculo". Cómo no pueden ser "todos los grupos a la vez, se va llamando de a poco, particularmente los que han tenido escasa o baja relación con la escuela o con los maestros", explicó el secretario y reiteró que "no es retorno presencial para clases, es para restablecer el vínculo, encontrarse con la escuela, con actividades de diálogo, entendimiento". Por último, Debloc señaló que "estamos preparándonos para el retorno presencial, mayoritario, o pleno. En este sentido la capacitancia docente y de asistentes escolares que se realizó en julio y agosto es la que debe ser revisada, de tal manera que si el 17 de febrero o el 1 de marzo, estamos en mejores condiciones respecto a la curva de contagio del Covid, se va a ir facilitando la presencialidad".