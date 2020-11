Trotta salió al cruce Nacionales 23 de noviembre de 2020 Redacción Por "Celebro que Mauricio Macri se preocupe por la educación, cosa que no ocurrió en sus cuatro años de Gobierno", replicó el ministro.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El ministro de Educación, Nicolás Trotta, cuestionó ayer que el ex presidente "Mauricio Macri se preocupe por la educación, cosa que no ocurrió en sus cuatro años de Gobierno", dado que fue un área "desfinanciada".

"Celebro que Mauricio Macri se preocupe por la educación, cosa que no ocurrió en sus cuatro años de Gobierno donde la educación fue claramente desfinanciada", apuntó Trotta, al referirse a la carta que publicó el ex mandatario para cuestionar al Ejecutivo nacional por "mantener cerradas las escuelas".

En una extensa misiva, Macri precisó: "¿Qué señal misteriosa espera para abrir las escuelas este gobierno de clausuras, que hizo de la postergación de decisiones su principal política en todas las áreas? No hay ninguna razón epidemiológica para seguir demorando la apertura de las escuelas".

En ese marco, el ministro de Educación recordó, en declaraciones radiales, que la Argentina tuvo "cuatro años de fuerte caída de la inversión educativa", y graficó: "Del 6,1 por ciento de nuestro PBI en el 2015, Mauricio Macri entregó un Gobierno con el 4,8 por ciento de inversión. Nada bueno ocurre cuando se desfinancia".

"Nada bueno ocurre cuando se suspende un programa como Conectar Igualdad, que en este momento de la pandemia más que nunca eran necesarias las computadoras en nuestros hogares. Faltan 4 millones de computadoras porque su gobierno tomó la decisión política de no distribuirlas", manifestó.

Además, Trotta aseguró que Macri "le dio la espalda a los consensos que se habían construido, que habían sido acompañados por su propia fuerza política". "A partir de lo que plantea el ex presidente, quiero decirles que desde el Gobierno nacional hemos construido los consensos con las 24 jurisdicciones educativas para que se transite un proceso de apertura cuidada de las escuelas para las clases presenciales", enfatizó.

Trotta destacó que el ex presidente "le tendría que preguntar a los gobernadores de su fuerza política por qué no aceleran la marcha en el regreso". "Días atrás hablé con el ministro de Educación de Mendoza. Han logrado que los alumnos de los últimos años comiencen el retorno pero una semana antes el sistema de salud de la provincia estaba al borde del colapso. Solo pudieron avanzar cuando mejoró el número de contagios", detalló.

Por último, aseguró el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede "avanzar y acelerar la marcha en la revinculación" de los alumnos porque "el marco normativo se lo permite". "Impulsamos una guía epidemiológica, no hay ningún impedimento de nuestra cartera para regresar a la presencialidad, depende de cada jurisdicción", agregó.