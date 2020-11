Fernández: "Estamos ante un verdadero cambio de época" Nacionales 23 de noviembre de 2020 Redacción Por El Presidente, en la última jornada de la cumbre del G20, destacó el rol de la educación pública como base "para construir una sociedad democrática", pidió acelerar el proceso de inclusión financiera digital y llamó a renovar la determinación "para erradicar la pobreza".

BUENOS AIRES, 23 (TELAM).- El presidente Alberto Fernández dijo este domingo que "nadie se salva solo en un planeta que se incendia, se inunda o se envenena" y remarcó que la Argentina "está comprometida con una agenda de transición justa hacia el desarrollo integral y sostenible", al hablar en la última jornada de la cumbre de líderes del G20 -foro intergubernamental de coordinación económico financiera, compuesto por 19 países-, realizada de modo virtual por la pandemia de coronavirus.

Por videoconferencia desde la residencia de Chapadmalal, expresó estos conceptos en la segunda sesión de la cumbre bajo el lema "Construyendo un futuro inclusivo, sostenible y resiliente", donde hizo foco en la sustentabilidad ambiental, la educación pública, la erradicación de la pobreza, el empoderamiento femenino, la inversión en infraestructura y la inclusión digital.

Al inicio de su alocución, el mandatario argentino dijo que "estamos ante un verdadero cambio de época".Argumentó que a los desafíos globales que ya se enfrentan, "como el cambio climático, las asimetrías entre países centrales y periféricos y la desigualdad social que padece América Latina y otros continentes", se suman "los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia" de coronavirus. Se preguntó entonces cómo aprovechar la crisis para no quedar "en ese lugar de tanto desequilibrio y desencuentro" del que partimos.

Para Fernández, la salida "requiere promover políticas económicas, industriales y sociales orientadas al cambio estructural de nuestras economías que hoy solo favorecen que el ingreso se concentre en muy pocos y que la pobreza se distribuya entre millones". Y exige además "transformaciones profundas que garanticen un equilibrio entre el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental".

El mandatario recordó entonces que "la pandemia ha causado la pérdida de más de un millón de vidas humanas y sus consecuencias son difíciles aún de dimensionar" y esto sumará dificultades al objetivo de erradicar la pobreza, al que se comprometieron los líderes en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Marcó que el Covid-19 agravó la crisis alimentaria mundial y pidió "comprometernos en aliviar esa situación". "Un comercio agrícola abierto y transparente es esencial para poner fin al hambre atendiendo las necesidades de los más desfavorecidos", dijo el Presidente, que apuntó también que "es imprescindible que todos accedan al derecho a la propiedad sin exceptuar a nadie".

Para Fernández esto implica acceso a la salud, al empleo y, especialmente, a la educación: "La educación pública es la base para construir una sociedad democrática, con justicia social y respeto a los derechos humanos", subrayó en su intervención. También explicó que la pandemia "puso de relieve que la conectividad y la inclusión digital son derechos básicos que debemos garantizar para todas y todos" y advirtió que "aún persisten brechas considerables en el acceso efectivo al mundo digital".

"Por eso, diseñamos un plan de conectividad, distribuimos equipos y brindamos formación docente en el uso de herramientas digitales", acotó el Presidente. "Estamos comprometidos con el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos, y fundamentalmente para las niñas y los grupos vulnerables", añadió.

Fernández resaltó que para apuntalar la recuperación se necesita "aumentar la inversión de calidad en infraestructura con el objetivo de aumentar la productividad, la creación de empleo y lograr un crecimiento sólido".

En otro tramo subrayó que "la brecha de género no sólo debe reducirse en materia de educación o de acceso a la tecnología, sino también en el mercado laboral y productivo" y celebró que "el patriarcado ha comenzado a estar en tela de juicio".

"El empoderamiento de las mujeres resulta un imperativo moral y ético que además de ampliar legítimamente derechos, ayuda en la lucha contra la pobreza, la inseguridad alimentaria, y promueve un desarrollo más veloz de nuestras sociedades", expresó el Jefe del Estado.

Sobre la sostenibilidad del futuro ambiental dijo que "es necesario un compromiso colectivo para lograr la pronta y efectiva implementación del Acuerdo de París". "Nadie se salva solo en un planeta que se incendia, se inunda o se envenena. Invitamos a redoblar los esfuerzos para apoyar acciones en materia de adaptación y reducción de riesgos de desastres, en particular, para las comunidades más vulnerables", propuso.

En el cierre, consideró esencial "fomentar la coherencia entre las acciones de mitigación, las medidas de adaptación y la protección del ambiente, a la luz de la ciencia climática". "Nuestro compromiso es garantizar una transición justa e inclusiva hacia un desarrollo sostenible", concluyó.