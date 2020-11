"Llegamos muy cansados" Deportes 22 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El entrenador de la Selección argentina de rugby, Mario Ledesma, destacó ayer el empate 15-15 ante Australia por el Tres Naciones, aunque admitió que el histórico triunfo ante Nueva Zelanda la semana pasada los "vació un poco" y los hizo llegar "muy cansados" a este compromiso. "Estoy muy orgulloso de los jugadores. De todos. Los que jugaron y los que no. Fue una semana complicada después del pico emocional de la semana pasada. Nos vació un poco. Llegamos a este partido muy cansados. Estuvimos imprecisos, hablé con los chicos después del partido y estaban muy cansados. Australia sabía esto", aseguró el técnico.

En declaraciones al canal ESPN, el head coach de Los Pumas analizó que los Wallabies no le permitieron "acomodarse" en la cancha, lo que derivó en las imprecisiones que se vieron a lo largo del encuentro en Sydney. "Australia no nos dejó acomodarnos, por eso estuvimos imprecisos. A veces pasa por otro lado. Los chicos siguieron agarrados del partido. Tal vez con un poco más de suerte lo ganábamos; si le picaba bien la pelota a Cordero en esa última jugada. Estamos en carrera", explicó.

Ledesma también ponderó la actualidad del apertura Nicolás Sánchez, quien como ante los All Blacks, este sábado anotó todos los puntos de su equipo a partir de su gran pegada.