Trabajoso y valioso empate de Los Pumas Deportes 22 de noviembre de 2020 Redacción Por El seleccionado argentino igualó ante Australia en 15, nuevamente con todos los puntos convertidos por Nicolás Sánchez. El rafaelino Mayco Vivas jugó todo el segundo tiempo.

Ver galería 1 / 2 - FOTO AFP BATALLA TERMINADA. Mayco Vivas junto a Nicolás Sánchez en el saludo con los australianos. FOTO NA ENTREGA. Chocobares va al suelo en el intento de recuperar la pelota.

Con más errores de los previstos y teniendo en todo momento una tendencia adversa en el juego, la Selección argentina de rugby, Los Pumas, lograron sacar un tremendo empate frente a Australia por 15-15 (9-6 para Australia el primer tiempo) en el partido disputado ayer por la cuarta fecha del torneo Tres Naciones. El equipo argentino, que venía de vencer a los All Blacks en una jornada histórica, logró conseguir un empate ante los Wallabies en Newcastle, teniendo como figura a Nicolás Sánchez, autor de todos los tantos de penal. El rafaelino Mayco Vivas ingresó para jugar todo el segundo tiempo, en reemplazo de Nahuel Tetaz Chaparro en la primera línea y, más allá de una primera intervención cometiendo un penal, luego se destacó de gran forma con varios tackles que contribuyeron para la levantada del equipo dirigido por Mario Ledesma.

El partido se presentaba otra dura prueba para los argentinos, que venían entonados tras la victoria frente a los All Blacks la semana pasada por 25-15, pero los Wallabies también habían derrotado a los neocelandeses y se perfilaban como favoritos. La intensidad y el asedio a la que sometió Australia a Argentina fue evidente desde el inicio y los fowards argentinos no pararon de tacklear a todo hombre de amarillo que se le cruzara.

Pero Los Pumas esta vez tuvieron algunos errores que siempre fueron su talón de Aquiles con penales a veces evitables y si enfrente estaba la precisión de Hodge con su patada, el resultado podría ser adverso como lo fue en casi todo el partido. No obstante, el tucumano Sánchez -también a fuerza de penales- mantuvo a Los Pumas en partido, en el cual Pablo Matera y sobre todo Marcos Kremer fueron vitales en el choque y la recuperación, aunque lamentando la salida por lesión del wing Juan Imhoff.

Los Pumas, que si bien apostaron a hacerse fuerte en la faz defensiva, mostraron signos erráticos en las formaciones fijas, con falencias en el scrum y muy impreciso en el line.

Sin embargo el tackle fue la clave, el cerrarse y aglutinarse en defensa le permitió mantener a tiro a Australia, que mostró variantes y casi apoyo en el ingoal dos veces, pero el TMO se los privó.

Si bien en la segunda parte los Wallabies sacaron una ventaja que parecía compleja de remontar, 15-6, Los Pumas mantuvieron la calma, en especial luego de la amonestación a Montoya que lo sacó durante 10 minutos. Los argentinos supieron aprovechar los errores -que también los tuvieron- de los australianos, y de los penales a favor la derecha del tucumano Sánchez sacó sus réditos.

Desde atrás, corriendo, tapando, peleando en casa sector y con un Sánchez eficiente, Los Pumas lograron el 15 iguales a poco del final. Una patada ancha de Hodge le puso un poco de incertidumbre al partido, y los Wallabies terminaron tirando la pelota afuera, cuando Cordero corrió un kick de Matera que podría haberse convertido en histórico.

Este Tres Naciones que se juega completo en Australia y tiene la ausencia de Sudáfrica (decidió bajarse por la pandemia de coronavirus) continuará el próximo sábado con un nuevo enfrentamiento entre Los Pumas y los All Blacks. Actualmente, la tabla está igualada con seis puntos para cada equipo, aunque los australianos y los de Nueva Zelanda tienen un partido más que los argentinos.



SINTESIS

Estadio: McDonald, Jones Stadium, Newcastle. Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Australia (15): Tom Banks; Tom Wright, Jordan Petaia, Hunter Paisami y Marika Koroibete; Reece Hodge y Nic White; Harry Wilson, Michael Hooper (cap) y Ned Hanigan; Matt Philip y Rob Simmons; Taniela Tupou, Brandon Paenga-Amosa y Scott Sio. Entrenador: Dave Rennie.

Ingresaron: Folau Fainga’a, Angus Bell, Allan Alaalatoa, Rob Valetini, Liam Wright, Jake Gordon, Noah Lolesio y Filipo Daugunu.

Argentina (15): Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Orlando, Santiago Chocobares y Juan Imhoff; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Rodrigo Bruni, Marcos Kremer y Pablo Matera (cap); Matías Alemanno y Guido Petti; Franciso Gómez Kodela, Julián Montoya y Nahuel Tetaz. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Santiago Socino, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Santiago Grondona, Facundo Isa, Felipe Ezcurra, Emiliano Boffelli y Santiago Cordero.

Tantos en el primer tiempo: 4m, 35m y 44m penales de Hodge (AUS), 6m y 32m penales de Sánchez (ARG).

Tantos en el segundo tiempo: 4m y 16m penales de Hodge (AUS), 23m 27m y 31m, penales de Sánchez (ARG). Amonestado en el segundo tiempo: 4m Montoya (ARG).