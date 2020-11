Lo Celso entró y anotó Deportes 22 de noviembre de 2020 Redacción Por PREMIER LEAGUE

El volante argentino Giovani Lo Celso marcó un gol en Tottenham, que venció ayer a Manchester City por 2 a 0, como local, y quedó como único líder de la Premier League de Inglaterra tras jugar un partido válido por la novena fecha.

Lo Celso, de 24 años y que fue parte del seleccionado nacional en la reciente doble fecha de Eliminatoria Sudamericana, ingresó a los 19 minutos del complemento y marcó el segundo gol de su equipo un minuto después. El atacante surcoreano Son Heung-Min abrió el marcador a los cinco minutos de la primera etapa.

Con este resultado, Tottenham se subió a la punta con veinte puntos, aunque lo puede superar Leicester City (18) y alcanzar Liverpool (17), que aún no jugaron. Por su parte, Manchester City, que tuvo al delantero argentino Sergio “Kun” Agüero entre los suplentes, continuó con su mal arranque de certamen, en el que cosechó tan sólo doce unidades y debe un partido contra Aston Villa -fecha 1-. Previamente, Chelsea (18) superó 2 a 0 a Newcastle (11), con un gol en contra del argentino Federico Fernández.

Hoy jugarán: Leeds -Arsenal, Fulham-Everton, Sheffield United-West Ham y Liverpool-Leicester City.



PERDIO BARCELONA

Por la décima jornada de LaLiga española, el Atlético Madrid volvió a ganarle al Barcelona (que tuvo a Messi), por el certamen local, después de una década. Con gol de Yannick Carrasco, con la ayuda fundamental de Ter Stegen, el ‘colchonero’ obtuvo la victoria frente al blaugrana 1-0 y se subió a la cima de la tabla. Con 20 unidades, igualó la línea de la Real Sociedad, que jugará hoy visitando a Cádiz. El blaugrana, en cambio, quedó en la duodécima colocación, con 11 puntos.

Real Madrid, por su parte, enhebró su segundo empate consecutivo al igualar 1 a 1 con Villarreal. En tanto, el entrenador argentino Eduardo "Chacho" Coudet - quien no pudo estar en el banco- debutó con una derrota en el Celta de Vigo frente al Sevilla por 4 a 2. Por su parte, Levante y Elche igualaron 1 a 1.

En el "Estadio de la Cerámica", el Real Madrid comenzó ganando con un gol del dominicano Mariano Díaz, pero igualó Gerard Moreno, de penal, para el "Submarino amarillo".



EN ITALIA

El portugués Cristiano Ronaldo marcó ayer un doblete para que la Juventus le gane a Cagliari por 2 a 0, y quede como escolta del líder Milan, al disputare parcialmente la octava fecha de la Liga italiana. En tanto, Lazio superó a Crotone por 2 a 0, con un gol del tucumano Joaquín Correa, mientras que Spezia empató sin goles con Atalanta.

Las posiciones, hasta el momento, son lideradas por Milan con 17 puntos, seguido por Juventus, con 16, y luego se ubica el sorprendente Sassuolo con 15.

La fecha se completará este domingo con los partidos entre: Fiorentina-Benevento, Inter-Torino, Roma-Parma, Sampdoria-Bologna, Hellas Verona-Sassuolo, Udinese-Genoa y Napoli-Milan.



GOL Y LESION

El goleador del seleccionado argentino Nicolás González anotó un tanto y se retiró lesionado en el empate de Stuttgart ante Hoffenheim 3-3, de visitante, por la octava fecha de la Bundesliga alemana. El ex Argentinos Juniors colocó el 1-1 parcial a los 18 minutos del primer tiempo con una gran maniobra personal. La mala noticia es que González dejó la cancha a los 31 minutos de juego por una lesión en una de sus rodillas.