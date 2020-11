Brindis virtual por los 111 años de la Escuela Industrial Superior

Mañana ,lunes 23 de noviembre, la escuela cumplirá 111 años desde su nacionalización. El mismo día, pero de 1909, la institución,por entonces provincial, pasó a la órbita de la Nación a través de un convenio que consagraron Otto Krause en representación del gobierno nacional y el diputado Marcial Candioti en representación del gobierno provincial.Este año particular, marcado por la pandemia provocada por el COVID-19, interrumpe la tradición del acto protocolar pero potencia la creatividad y posibilita que surjan nuevas ideas.La institución no quiere dejar pasar esta fecha tan importante para la propia historia. Por ello, el tradicional acto se trasladará a la virtualidad a través de distintas plataformas. De esta manera, mañana desde las 19hs será el momento del encuentro virtual, donde se compartirán anécdotas y se cantará la Canción de la Escuela Industrial Superior.El encuentro se realizará a través de la plataforma Zoom y para participar es necesario inscribirse previamente. Se enviarán los datos de acceso a la reunión por correo electrónico. También se retransmitirá en directo por Facebook y YouTube.Esta fecha reúne año a año en la escuela a las promociones que cumplen 50 y 25 años de su graduación con autoridades, docentes, no docentes, estudiantes y público en general. Durante el acto protocolar, que tiene lugar en el Salón de Actos “Ing. Luis Teodoro Zamaro”, se recorren distintos espacios de la EIS y finaliza con el descubrimiento de una placa alusiva. A través de la Fundación Escuela Industrial Superior, también es costumbre la organización de una cena aniversario a la que se invita especialmente a las promociones que celebran sus bodas de oro y plata.Quienes no quieran perderse de la experiencia también pueden enviar un video corto que deberá contar con la presentación del egresado o egresada, donde indique su nombre, apellido, promoción, especialidad y finalice diciendo la frase “Donde quiera el azar nos reúna”. Los videos deben ser enviados por correo electrónico a [email protected] Los saludos recibidos se compartirán en el acto virtual y durante los días previos a través de las redes sociales de la EIS.También se invita a la comunidad a sumar comentarios y saludos a través del hashtag #DondeQuieraElAzarNosReúnaLa EIS es dueña de una riquísima historia que remite a miles de graduados, cientos de estudiantes premiados en el país y en el extranjero, una trayectoria sustentada en el prestigio académico, infinidad de anécdotas y un edificio emblemático.Los orígenes de la institución educativa de nivel medio de la Universidad Nacional del Litoral se remontan a la última década del siglo XIX: los comienzos de la institución datan del año 1892, con una Escuela de Oficios que funcionaba en calle 9 de Julio. Allí se dictaban el Taller de Trabajo Manual y los Cursos Especiales para Maestros, bajo la atenta mirada de Enrique Muzzio, uno de los hacedores más destacados del proceso de construcción de la escuela.Posteriormente tuvo lugar la creación de la Escuela Industrial Provincial con un plan de estudios de 3 años de duración, con asignaturas teóricas y prácticas orientadas a la mecánica, herrería y carpintería.La Escuela fue creciendo en reconocimiento social y matrícula, lo que ameritó la compra de la manzana ubicada entre las calles Junín, 9 de Julio, Santiago del Estero y 1° de Mayo. Allí se construyó el actual edificio del establecimiento educativo y el 17 de diciembre de 1905 se colocó la piedra fundamental.El 23 de noviembre de 1909 se produjo el traspaso de la institución a la órbita de la Nación y, a partir de entonces, el nombre cambió a Escuela Industrial de la Nación. Comenzó a funcionar con la Especialidad Mecánica, incorporándose en 1915 la Especialidad Construcciones y, en 1930, la Especialidad Química. Los alumnos provenían del litoral y de todas las provincias del centro-norte del país.A partir de la Ley N° 10.861 que crea a la Universidad Nacional del Litoral y sus facultades iniciales, en 1919 la Escuela fue anexada a la Facultad de Ingeniería Química y Agrícola.