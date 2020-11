Proponen Educación Ambiental para escuelas santafesinas Locales 22 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El diputado provincial y jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Leandro Busatto, presentó un proyecto de ley de Educación Ambiental para todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. La iniciativa define a la Educación Ambiental como “el proceso interdisciplinario, planificado, transversal y continuo destinado a la construcción crítica de conocimientos, valores y actitudes ambientales que posibiliten promover capacidades para un desarrollo sustentable”.

“El contexto tan particular en que vivimos este año tiene que ser un llamado de atención en cómo y qué estamos haciendo con nuestro planeta, la salud ambiental y, en definitiva, nuestra propia salud. Los ecocidios, otro signo distintivo de este 2020 para los argentinos, y en particular para los santafesinos, además de la pandemia que el mundo atraviesa, demuestran que necesitamos tomar consciencia y cuidar nuestro planeta. Creemos que la educación es la mejor forma de hacerlo, para que las generaciones que vienen utilicen y cuiden los recursos de una mejor manera”, expresó.

La intención es crear un “Comité Interministerial de Educación Ambiental” integrado por representantes de los Ministerios de Educación, de Ambiente y Cambio Climático, de la Producción, Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Salud, para diseñar los contenidos y las estrategias pedagógicas de la Educación Ambiental.

Entre sus argumentos, el proyecto destaca que “a partir de la década del ´90 se comenzó a tomar conciencia del deterioro que determinadas actividades y modalidades de consumo producen en el medio ambiente y cómo este deterioro impacta negativamente en nuestra calidad de vida”, y que el objetivo de la iniciativa es “brindar herramientas desde la educación, para cambiar y ampliar el enfoque, que generalmente se centra en los efectos (la contaminación, pérdida de biodiversidad, la utilización de agroquímicos, la urbanización, los medios de transporte, la tala indiscriminada, entre otros) por una mirada que pueda estudiar, criticar y proponer alternativas a los modelos productivos y distributivos que organizan nuestras sociedades”.

“Para ser sustentable, el desarrollo debe estar basado en la equidad y la justicia social, el respeto por la diversidad biológica y cultural, y el ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso” explicó Busatto.

Además, sostuvo que “la preocupación por el medio ambiente no debe quedarse en la contemplación y descripción del deterioro, el Estado tiene que involucrarse proponiendo y estimulando nuevas miradas, más creativas, que incidan en el modelo de desarrollo establecido, para reorientarlo hacia la sustentabilidad y la equidad”. “La Educación Ambiental puede y debe ser un factor estratégico. Consideramos que la Escuela, en todos los niveles, es el ámbito propicio para implementarla” concluyó.