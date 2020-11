De 1.223 casos, Rafaela reportó ¡13! Locales 22 de noviembre de 2020 Redacción Por Se trata de la cifra más baja de contagios diarios para nuestra ciudad desde hace 2 meses, luego de los ascensos que se dieron durante el jueves y viernes. El total de infectados es de 4.626 desde el inicio de la pandemia. Además, se produjeron 2 muertes y ya son 90 los decesos de pacientes rafaelinos.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe confirmó este sábado otros 1.123 casos de coronavirus en el territorio, casi 550 menos que los anunciados el viernes (1.780), con lo cuál el total de infecciones desde marzo es de 139.219, de los cuáles 110.423 fueron confirmados por laboratorio y 26.796 por criterio clínico-epidemiológico.

De esos nuevos casos, 13 pertenecen a Rafaela, lo que significa la cifra más baja de los últimos 2 meses. Luego de los 33 que se anunciaron el miércoles, hubo un leve aumento en las 48 horas siguientes con los 49 del jueves y los 55 del viernes, con un promedio de 43 casos en la semana del 15/11 al 21/11 contra 45 en los anteriores 7 días. Está claro que durante los fines de semanas se analizan menos muestras, pero lo que es seguro, desde hace algunas semanas, es que hay una tendencia al amesetamiento aunque las autoridades sanitarias locales y provinciales siguen insistiendo en que la población siga cumpliendo con las medidas de distanciamiento, uso de barbijo y lavado de manos para evitar que se produzcan nuevos contagios, más aún con la cantidad de actividades que están recuperado su ritmo. Para encontrar otra cifra menor de casos hay que retroceder hasta el 21 de septiembre, justo 2 meses atrás y cuando se iniciaba la primavera, cuando la cartera sanitaria rafaelina había confirmado 19. A partir de allí, los contagios fueron aumentando con el correr de los días y luego del pico máximo que se produjo sobre fines de octubre (entre 100 y 170), la curva de a poco comenzó a bajar. De esta manera, ya son 4.626 los casos totales en la ciudad desde que el virus ingresó al país y 90 fallecidos, otro número que continúa en alza y que preocupa, ya que en las últimas 24 horas perdieron la vida 2 pacientes de 44 y 77 años.

En cuanto al resto de la distribución de los casos mencionados este sábado, Rosario registró 282 nuevos positivos, siendo los infectados desde marzo de 57.936, alrededor del 43% de los casos totales de la provincia (había llegado a ser del 55 por ciento). En tanto, la ciudad de Santa Fe comunicó 237 casos y totaliza 14.747.

En cuanto a las localidades del Departamento Castellanos, se mencionaron 6 casos en Sunchales y San Vicente, 2 en Humberto Primo, Ataliva y Angélica y 1 sólo caso en Coronel Fraga, María Juana, Presidente Roca, Pueblo Marini (el primero que se detecta en 8 meses de pandemia), Susana y Vila. En tanto, en localidades cercanas a nuestra ciudad pertenecientes a otras jurisdicciones, hubo 41 en Santo Tomé y 14 en Nelson; 48 en Esperanza, 6 en Franck, 4 en Humboldt, 2 en Pilar y 1 en Nuevo Torino; 7 en Ceres, 3 en Villa Trinidad y San Guillermo y 2 en San Cristóbal; y 33 en San Jorge, 20 en El Trébol, 12 en Sastre y 8 en Carlos Pellegrini entre las más afectadas.

Por otro lado, 326 pacientes internados en los efectores de la provincia internados en sala general y en UTI hay 191 internaciones con ARM y 22 sin ARM, mientras que el total de recuperados es de 123.389 y los no recuperados 11.836.



21 FALLECIDOS

Por último, anoche se informó el fallecimiento de 21 personas con COVID-19 en el territorio: 13 pacientes (49 años, 55 años, 58 años, 60 años, 67 años, 70 años, 2 de 71 años, 73 años, 76 años, 78 años y 2 de 87 años) de Rosario; 2 pacientes (52 años y 67 años) de San Cristóbal; 2 pacientes (44 años y 77 años) con residencia en Rafaela; 1 paciente (65 años) de Villa Ocampo; 1 paciente (61 años) de Granadero Baigorria; 1 paciente (83 años) de Arroyo Seco y 1 paciente (73 años) de Villa Constitución. Hasta la fecha se registran un total de 1.994) fallecidos en la provincia.



MURIO DE COVID SIN

ENFERMEDADES PREVIAS

Un menor de 13 años sin enfermedades previas de base falleció por coronavirus en la localidad de Crispi y se investiga qué lo llevó a la muerte. El niño tenía diagnóstico de Covid-19 por laboratorio y fue llevado por su padre hasta un centro de salud de la localidad de Sastre. El fallecimiento del paciente Brian Guerrero ocurrió el miércoles en la localidad de Crispi. Su padre, quien reside en la zona rural, llegó al Samco local con el joven en brazos y requirió atención médica. Lo recibió el director, Francisco Carena, quien lo trasladó al hospital de Sastre practicándole maniobras de resucitación”, contó el coordinador regional de Salud, Diego Brigalia. El nene fue recibido por el personal de guardia, donde continuaron con las maniobras de reanimación que no lograron salvarle la vida. Desde el hospital se notificó a la comisaría local y se decidió la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) para trasladar el cuerpo al departamento de Medicina Legal y ordenar una autopsia y así determinar la causa de muerte, según informó La capital de Rosario. “El chico tenía diagnóstico de Covid-19 positivo desde el viernes de la semana pasada por Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) por lo que tenía seguimiento médico. Se determinó que no manifestaba enfermedad de base pero para establecerlo se esperan los resultados de la autopsia”, reveló el coordinador de Salud. La muerte del niño se produjo en un momento de incremento de casos en el departamento San Martín, ubicado en el centro de la provincia de Santa Fe. Brigaglia explicó que “se van a observar más camas ocupadas a partir de la semana que viene porque los casos van en aumento”.