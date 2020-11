La Recova pasará a ser un patrimonio de los rafaelinos Locales 22 de noviembre de 2020 Redacción Por La recuperación del edificio se logrará a partir de la expropiación que realizará el gobierno de la Provincia la semana próxima. Será saldada una vieja deuda solicitada por los comerciantes para el microcentro.

FOTO ARCHIVO ¿AHORA SI? El antiguo edificio de los ex Almacenes Ripamonti pasará a la esfera pública.

El gobierno de la Provincia hará efectivo un depósito judicial para asegurarse la toma de posesión del edificio patrimonial. De esta manera, la Recova y el complejo de los ex Almacenes Ripamonti, pasará a manos del Municipio que se hará cargo del inmueble y, en poco tiempo, comenzarán los trabajos de limpieza y acondicionamiento en el lugar. Actualmente el predio cuyo origen se remonta al año 1887 se encuentra en estado de abandono, marcado por un fuerte deterioro de las paredes y la estructura general, la suciedad y la proliferación de roedores e insectos.

Será la primera vez, por lo menos en la historia reciente, que un gobierno ponga tanto empeño en recuperar un patrimonio arquitectónico como lo hace el gobernador Omar Perotti. Los rafaelinos, con el tiempo van a poder darle el valor real a esta obra, que será el puntapié inicial para remodelación del microcentro de la ciudad.

En los planes del Municipio figura avanzar con una intervención completa de la totalidad de las fachadas exteriores e interiores del edificio, cubierta de techos, patios e interiores, debiendo además realizarse todos aquellas labores que sean necesarias para revertir el estado que afecta y compromete la estructura portante del edificio y la estabilidad del conjunto, de manera tal de restablecer la seguridad integral del inmueble.

En 1991, el edificio de los ex Almacenes Ripamonti fue declarado de Interés Municipal a través de la ordenanza N° 2461 y el 24 de marzo del año 2000, como monumento histórico provincial mediante el Decreto N° 0592. Hace casi 9 años el empresario hasta ahora propietario del inmueble, Luis García Cullá, anuncio la construcción del Hotel La Recova, que comprendería la recuperación del histórico edificio para una galería comercial y la construcción de una moderna torre de 9 pisos, un proyecto a cargo de los arquitectos Gerardo Caballero y Carlos Airaudo Saavedra.

"Considerando que se trata de una propiedad privada, sólo se debería preservar la fachada y la Recova existente, creo que legalmente no habría obligación en mantener su interior. La idea de preservar el salón central que es una nave de aproximadamente 15 metros de ancho por 40 de largo y 9 de alto hasta el cielorraso de madera que posee las lucarnas originales surge de las reuniones que hemos mantenido con el Colegio de Arquitectos, la Comisión de Preservación de Patrimonio", había explicado Airaudo Saavedra por aquellos días en una entrevista con LA OPINION.

Sin embargo, a poco de comenzar con los trabajos -solo se hicieron pilotajes y se desarmó parte de la vieja estructura a recuperar, García Cullá decidió paralizar la obra. Si bien se adujo que la suspensión del proyecto sería temporal, lo cierto es que nunca más se reactivó.

Desde hace cinco meses el Municipio y el Concejo dieron por terminada la paciencia hacia el inversor y comenzó a tomar forma avanzar con la expropiación. Hubo consenso de todos los sectores políticos, se aprobó una ordenanza y luego el trámite viajó a Santa Fe hasta la sanción de una ley de expropiación que dispuso un plazo para concretar la compra, el cual expira el próximo 28 de noviembre. En principio, el Gobierno provincial pagará a García Cullá una suma cercana a los 100 millones de pesos para hacer cumplir la ley. Si empresario considera que el valor de la propiedad es mayor, tiene la opción de hacer un reclamo vía judicial por la diferencia.

Durante años, el reclamo de los comerciantes de zona céntrica siempre colocaba el tema en la agenda política pero por diversos motivos, no se había podido concretar. A partir de la próxima semana comenzará un nuevo proceso que tiene como objetivo la refuncionalización y puesta en valor de un sector tan emblemático para Rafaela.

Precisamente, el jueves por la tarde el gobernador Perotti evaluó con autoridades del Centro Comercial e Industrial el proyecto para una refuncionalización integral del microcentro rafaelino, que en este caso incluiría el propio edificio de los ex Almacenes Ripamonti.

Cabe destacar que a finales del año 2008, Hermes Binner tuvo un gesto similar cuando el Estado provincial logró recuperar El Cairo, un bar tradicional y muy querido por todos los rosarinos que el célebre escritor Roberto Fontanarrosa inmortalizó en su producción literaria. También, entre otro de los ejemplos, durante el 2019 se reacondicionó la Casa de la Cultura de Santa Fe, un edificio de alto valor patrimonial y afectivo para los santafesinos.

Si bien la expropiación no encuentra rechazo ni institucional ni político, hace un par de meses se cuestionó si este 2020 es el momento debido a la demanda presupuestaria que implica atender las necesidades de la pandemia. Lo cierto es que hay una ley por cumplir. Otro dato viene de la historia: la expropiación del bar El Cairo le costó a la Provincia 2,7 millones de pesos cuando el dólar promediaba los 3,50 pesos. Es decir, que el desembolso superó los 700 mil dólares.

Si finalmente la Provincia paga esta semana $ 98 millones a García Cullá por la expropiación de los ex Almacenes Ripamonti, también abonará 700 mil dólares tomando como referencia el dólar oficial más impuestos.