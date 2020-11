Confirman que Brito murió por causa de traumatismos

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El banquero Jorge Brito murió a causa de traumatismos al sufrir este viernes un accidente aéreo en Salta y no por ahogamiento, de acuerdo con los informes preliminares de la autopsia. Así lo indicó este sábado el fiscal Gustavo Torres Rubelt, en declaraciones al sitio del diario local El Tribuno.

Al ser consultados sobre si la causa del deceso del empresario son los traumatismos que sufrió al estrellarse el helicóptero que tripulaba y caer en el lecho de un río cercano al dique Cabra Corrales expresó: "Sí. En ningún momento me hablaron de ahogamiento".

Las pericias sobre los restos del helicóptero en el que volaba Brito, incluida la caja negra de la aeronave, comenzaron ayer tras el arribo a Salta de personal de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) desde la provincia de Córdoba.

En tanto, la jueza de Garantías 7 de Salta, María Edith Rodríguez, entregó los cuerpos de las víctimas a sus respectivas familias y fueron trasladados a la Ciudad de Buenos Aires a bordo de "una aeronave destinada al efecto", se informó.

Se espera que este domingo se brinde más información oficial sobre las tareas que llevarán a cabo los especialistas sobre el Eurocopter AS 350 Ecureuil matrícula LV-FQN color gris que se precipitó tras haber chocado con cables de tirolesa.

Cuatro personas, incluido un investigador a cargo de la sede de Córdoba, arribaron en la mañana de este sábado a la zona salteña de Cabra Corral para coordinar las tareas del Equipo de Trabajo de Investigación de Campo (ETIC) en lo que serán las pericias técnicas de los restos del helicóptero en el que viajaban Brito y el piloto Santiago Beaudean, ambos fallecidos como consecuencia del accidente.

"Se dispusieron todos los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a la documentación e información requerida para la investigación", remarcó la JST, que precisó que "el próximo comunicado oficial se confeccionará en base al trabajo realizado en el campo por el ETIC y estará disponible aproximadamente en las 12 horas posteriores al arribo de los investigadores al lugar del suceso".

Asimismo, el organismo público señaló que "el informe Informe Básico se publicará luego de las 48 horas de iniciada la investigación".

El banquero Jorge Brito se había reunido en Salta con el gobernador local, Gustavo Sáenz, y se dirigía en el helicóptero hacia el departamento de Anta para supervisar sus inversiones agroindustriales en la provincia norteña.

"Se está investigando si estaban bien señalizados los cables de la tirolesa. Los cables son de una empresa de turismo que trabaja en la zona. Parte de la investigación es ver los permisos, si estaban perfectamente señalizados. Cuando sobrevolamos la zona, a las 18:00, se nos hacía difícil observar los cables, por la posición del sol, los cerros", comentó el ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro.

En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete del gobernador Gustavo Sáenz señaló que Brito solía realizar el mismo trayecto en cada visita a la provincia norteña: "Era un viaje habitual de él. Venía en avión hasta la Capital, hacía alguna actividad y luego se iba a su campo en su helicóptero.

Brito, de 68 años y con seis hijos, había fundado el Banco Macro en la década del 80 y además fue presidente de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA).

El reconocido banquero había conducido la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) entre 2012 y 2014, a la vez que se destacaba también en negocios inmobiliarios y agropecuarios.