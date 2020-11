Guzmán destaca avances en negociación con el FMI

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El ministro de Economía, Martín Guzmán, indicó ayer que con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se avanzó en "los lineamientos del programa que reemplazará el fallido programa anterior", ejecutado entre la gestión de Mauricio Macri y la francesa Christine Lagarde.

"La premisa es crecer para apuntalar la estabilización económica", afirmó el funcionario nacional. De ese modo, el titular del Palacio de Hacienda subrayó: "Con la misión del FMI avanzamos en los lineamientos del programa que reemplazará el fallido programa anterior". "Deberá estar trazado por nosotros, desde la acción colectiva y el entendimiento de lo que necesitamos", consideró el jefe de la cartera económica en su cuenta de Twitter. Anteriormente, el ministro había pedido el apoyo de los países del Grupo de los 20 (G20) a las negociaciones que la Argentina mantiene con el FMI por considerar necesario llegar a un acuerdo con ese organismo para "resolver" la "crisis macro y de deuda". "El siguiente paso para resolver nuestra crisis macro y de deuda es el programa con el FMI, que reemplazará al acuerdo stand by que Argentina y el organismo firmaron en 2018. Ahora también los necesitaremos, y les pido su apoyo en este proceso", había enfatizado. La misión para obtener información sobre la marcha de la economía concluyó el viernes y se estima que el nuevo acuerdo se firmará recién en 2021, para reprogramar pagos por el préstamo de u$s 44.000 millones. Tras la finalización de la visita, el FMI aseguró que hay "avances" ante la intención de la Argentina de solicitar un nuevo programa de apoyo, pero advirtió que "se requerirá un conjunto de políticas cuidadosamente calibradas para fomentar la estabilidad". . En ese escenario, el director ante el FMI por la Argentina y el Cono Sur, Sergio Chodos, afirmó que "es importante entender que esto es un proceso" y estimó que no se llegará a un acuerdo con el organismo multilateral durante este año. "No lo veo y tampoco lo veo como una necesidad ni de ellos ni nosotros. El trabajo se tiene que hacer bien, no rápido. Y para hacerlo bien, se tiene que tener la cantidad de elementos técnicos y discusiones", argumentó en declaraciones radiales.



SIN ACUERDO

ANTES DE FIN DE AÑO

El representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, sostuvo ayer que el país "tiene una vocación de pagar" la deuda con el organismo, aunque no avizora un acuerdo entre ambas partes "antes de fin de año".

Tras la finalización este viernes de la agenda de trabajo de la misión técnica del FMI en la Argentina, Chodos advirtió que "el trabajo se tiene que hacer bien y no rápido. Hay que tener una cantidad de elementos para alcanzar un acuerdo".

El funcionario señala que "no hay posibilidad de transferencia antes del consenso de un programa".

"Nosotros tenemos una vocación histórica de pagar. El Fondo está aprendiendo, aunque no se va a convertir en una organización de beneficencia", explicó en declaraciones radiales.

De todas maneras, advirtió que ahora el organismo "impulsa un programa tenga un apoyo social amplio", distinto a la hoja de ruta de 2018, que aplicó durante la presidencia de Mauricio Macri.

"Ellos van a hacer una evaluación técnica de qué salió mal en el programa de 2018. El formato de mea culpa no tiene un formato político. Un ejemplo es cómo giraron en materia de control de capitales", añadió.