El Gobierno busca aceitar relaciones internacionales Nacionales 22 de noviembre de 2020 Redacción Por Estados Unidos, China, Brasil y la Unión Europea constituyen objetivos de la diplomacia.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La Cancillería comenzó a trabajar en una agenda de reuniones y contactos internacionales con el objetivo de fortalecer el multilateralismo para generar nuevos acuerdos comerciales e inversiones que ayuden a salir de la crisis económica.

En los últimos días, distintas voces del Gobierno comenzaron a destacar la expectativa por la futura relación con Estados Unidos ante la llegada de Joe Biden a la presidencia de ese país, así como la intención de concretar una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y remontar la difícil relación con el Brasil de Jair Bolsonaro.

Este sábado, en diálogo con Tesis Política, el programa conducido por Román Lejtman en Radio Rivadavia, el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, indicó que ya están trabajando para generar el primer contacto entre el presidente Alberto Fernández y Biden.

El funcionario señaló que la primera conversación telefónica entre el Presidente y el mandatario estadounidense electo "todavía no tiene fecha" pero "va a ser pronto", ya que el canciller, Felipe Solá, y el embajador argentino ante Estados Unidos, Jorge Argüello, "están trabajando mucho" para que se concrete ese primer acercamiento.

"Lo importante es que haya un entendimiento entre Argentina y Estados Unidos, que nos respeten el principio de no alineamiento activo", destacó Justo Chaves.

La frase se entiende en el contexto de una gestión que apunta a tender puentes con distintos países sin condicionamientos, para poder atender principalmente las necesidades de la economía argentina, objetivo que obliga al Gobierno a trabajar en varios frentes.

Uno de ellos es la relación con Brasil, donde Bolsonaro critica a su par argentino en cada oportunidad y comienza a tomar decisiones que perjudican a la Argentina, como la reciente autorización de un nuevo cupo para comprar trigo extra Mercosur sin aranceles.

Al respecto, Justo Chaves reconoció que "es complicada la relación" con el país vecino, aunque afirmó que "no es imposible remontarla" y agregó: "Vamos a trabajar para recuperarla".

El jefe de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que "(el embajador argentino en Brasil) Daniel (Scioli) está trabajando muchísimo con el tema", algo que se vio en los últimos días tras la publicación de una foto del ex gobernador bonaerense en una cena con uno de los hijos de Bolsonaro.

En este mismo contexto, Solá informó el pasado viernes que el Presidente tiene previsto viajar a China en el primer semestre de 2021 con el fin de concretar una reunión con su par Xi, a fin de fortalecer la relación bilateral.

Solá fue explícito en cuanto a los objetivos, al señalar que el Gobierno quiere "abrir el número de productos" que le vende la Argentina al gigante asiático, tras lo cual subrayó que el país tiene "gran necesidad de inversión en infraestructura vial y ferroviaria, y de intervención en energía".

"El stock de inversión china es bajo y puede aumentar muchísimo más. Además, nos interesa estar en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda", remarcó el ministro de Relaciones Exteriores.

Por otro lado, a mediados de diciembre el canciller viajará a Berlín para participar de una reunión con sus pares del Grupo América Latina y el Caribe (GRULAC) y de la Unión Europea para fortalecer el multilateralismo, según indicó Justo Chaves.

"Los alemanes nos plantearon el rol determinante que tiene que tener la Argentina", contó el funcionario de la Cancillería a Radio Rivadavia respecto de la invitación cursada por el país gobernado por Ángela Merkel.