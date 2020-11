Rafaela reporta 55 casos y un nuevo fallecimiento

Otros 55 rafaelinos se contagiaron con Covid en las últimas 24 horas según informó anoche el Ministerio de Salud de la Provincia, lo que aumenta a 4.613 la cantidad de infectados desde el inicio de la pandemia. Actualmente hay 314 casos activos y 1.005 aislados, en tanto que 4.211 personas han logrado recuperarse. Y desde la Subsecretaría de Salud del Municipio confirmaron el fallecimiento de una mujer de 77 años, por lo que ya son 88 las víctimas fatales registradas en la ciudad desde el 9 abril cuando se produjo el primer deceso.

En lo que respecta a la situación del Hospital "Dr. Jaime Ferré", 22 personas se encuentran internadas en sala general con Covid confirmado y otras 7 por sospecharse de haberse contagiado el virus. En la Unidad de Terapia Intensiva hay 22 pacientes, todos con asistencia respiratoria mecánica.

Por otra parte, un rafaelino que se recuperó de coronavirus tras permanecer varios días en internación en el Hospital publicó un emotivo mensaje en redes sociales. Se trata de Mario Visintini, quién publicó el siguiente texto en el que agradece enormemente al personal del Hospital:

"Fin. Se acabó mi internación por Covid. Experiencia intensa. Muy intensa y enriquecedora. De crecimiento. Mi admiración infinita a cada una de las personas que me cuidaron en el Hospital. Mi agradecimiento eterno. No dará un solo nombre a riesgo de cometer un olvido imperdonable. Todos se juegan su vida y su destino para ayudar al enfermo. Disimulando y enfrentando carencias. Poniendo el pecho, sin excusas. Siendo dignos.

Me curaron y me sacaron el miedo. No puedo pedir más.

Mi deuda con ellos es eterna. Ojála los responsables de reconocerlos tengan la mitad de la grandeza que ellos tienen, una parte de su dignidad, coraje y compromiso. La sociedad debe conocer y reconocer esto. Es imprescindible. Esta noche dormiré en mi casa, en mi cama. Ellos, seguirán acá. Héroes anónimos. Gracias Totales".



EN LA PROVINCIA

El Ministerio de Salud de la Provincia confirmó ayer 1.780 casos positivos, que eleva el total de contagios desde marzo pasado a 135.996. Rosario con 451 infectados y Santa Fe con 289 figuran al frente de la lista difundida este viernes.

Sorprende en gran medida los registros de dos localidades del departamento Castellanos, más allá de los 55 casos de Rafaela. Es que Sunchales notificó 32 casos y San Vicente 43. Asimismo, Colonia Margarita reportó 7 casos, Ramona 4, Angélica y María Juana 3, Ataliva 2, Plaza Clucellas, Humberto Primo, Lehmann, Estación Saguier y Frontera 1.

En cuanto a los fallecimientos, se produjeron 17 en las últimas 24 horas. En la Provincia ya se reportaron 1.973 decesos desde marzo, de los cuales 1.034 corresponden a Rosario. Además, hay un total de 11.870 pacientes activos en la Provincia, mientras que hay 122.153 pacientes recuperados. En tanto que 191 personas están internadas en Unidad de Terapia Intensiva en hospitales provinciales, 22 de las cuales reciben asistencias mecánica respiratoria. Y en sala general hay 346 pacientes.



Alarma por fuga

de gas

A media mañana de este viernes, los operarios que trabajan en la obra de cloacas en calle Tucumán, entre Ameghino y avenida Brasil, rompieron un caño de la red de gas natural lo que provocó un gran susto en todo el sector. Concretamente, una retroexcavadora pinchó el colector por lo que inmediatamente comenzó a escucharse en ruido y a sentirse un fuerte olor a gas. La rápida reacción de bomberos, Defensa Civil y personal de Litoral Gas permitió solucionar el problema rápidamente, por lo que los usuarios ya disponían del servicio antes del mediodía.