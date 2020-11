Bertranou por Cubelli, un cambio de última Deportes 21 de noviembre de 2020 Redacción Por RUGBY, LOS PUMAS

Luego de haber estado entrenando de manera diferenciada durante los últimos entrenamientos de Los Pumas, finalmente se confirmó que el medio scrum Tomás Cubelli no será de la partida ante Australia en la madrugada de este sábado, en lo que será la segunda presentación del seleccionado argentino en el Tres Naciones, según anunció el sitio oficial del seleccionado argentino. Durante el histórico triunfo ante los All Blacks del último sábado, el hombre surgido en Belgrano Athletic sufrió un traumatismo en su rodilla derecha, razón por la cual además de no poder estar presente ante el seleccionado anfitrión, será evaluado durante la próxima semana para determinar su evolución.

Ante esta situación, y en un cambio de último momento, el entrenador Mario Ledesma optó por darle la oportunidad al mendocino Gonzalo Bertranou de vestir la 9 desde el arranque mientras que Felipe Ezcurra estará en el banco de los suplentes y esperará por su chance.

Recordemos que el resto del equipo titular sera el mismo que consiguió el histórico triunfo ante Nueva Zelanda, y que el rafaelino Mayco Vivas estará nuevamente con el número 17 entre los suplentes.

Por lo tanto, este sábado a las 5:45 AM, Argentina juega ante Australia, en Mc Donald's Jones Stadium de Newcastle, con: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Orlando, Santiago Chocobares y Juan Imhoff; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Rodrigo Bruni y Pablo Matera; Matías Alemanno y Guido Petti; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro. Los suplentes serán Santiago Socino, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Santiago Grondona, Facundo Isa, Felipe Ezcurra, Emiliano Boffelli y Santiago Cordero.