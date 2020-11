FIFA entregará el premio 'The Best' Deportes 21 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La FIFA anunció ayer que, pese a las particularidades y recesos en varias partes del mundo que provocó la pandemia de coronavirus, entregará los premios "The Best" a los mejores de la temporada, donde defenderá el trofeo como Mejor Jugador que ganó en 2019.

"En este año, la importancia de la salud ha quedado patente que la salud es lo primero. Los protagonistas del fútbol han asumido una responsabilidad aún mayor, no solo como jugadores, sino también como modelos de conducta que han aportado esperanza a comunidades de todo el mundo y han compartido mensajes de unidad frente a la actual crisis de salud pública", destacó la FIFA.

Y agregó que "tras haber reanudado las competiciones de forma segura, combinando el esfuerzo y solidaridad de todo el mundo del fútbol, nuestro deporte se ha convertido en una de las pocas fuentes de consuelo y alegría para muchos".

La ceremonia, que será en forma virtual por motivos sanitarios, entregarán premios "The Best" "a la Jugadora de la FIFA, "al Jugador de la FIFA", "al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino", "al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino", "a la arquera de la FIFA", "al arquero de la FIFA", "FIFA FIFPRO World11" (masculino y femenino), "Fair Play", "Puskás" (al mejor gol) y "la Afición".

"Los galardonados de los trofeos a los mejores jugadores y entrenadores de fútbol masculino y femenino se determinarán mediante un proceso de votación combinado en el que participan los capitanes y los entrenadores de las selecciones nacionales de todo el mundo, así como una votación en línea de la afición y los votos de un selecto grupo de más de 200 miembros de la prensa", explicó la FIFA.

El plazo de votación comenzará el 25 de noviembre y concluirá el 9 de diciembre.