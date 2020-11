La Peña de Raíces festeja por streaming Información General 21 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Aunque el término no sea muy gauchesco, atento a los tiempos que corren, Oscar Alderete, alma mater de La Peña de Raíces “Un espacio con lo Nuestro”, decidió festejar con esta modalidad que, pandemia mediante, parece haber llegado para quedarse.

Corría septiembre del 2010, la Radio Raíces de mi Tierra FM91.9 ya estaba afianzada en el aire de la ciudad, con su propuesta bien diferenciada. Oscar, como Director de la emisora, se propuso trasladar la impronta de la radio a una primera peña folclórica.

A 10 años de ese puntapié inicial, la Peña cuenta ya con un nombre reconocible -inevitablemente ligado a la radio-, su escenario ha contado con la presencia de artistas consagrados y de nobles promesas; se arraigó a algunos espacios y también supo salir a buscar nuevos públicos, no sólo dentro de Rafaela sino en la zona, en modalidad itinerante.

Emprendimiento familiar, siempre se sostuvo por el esfuerzo de los Alderete – Bustamante y un gran número de colaboradores y personas cercanas que tomaron como propia la idea de la Peña como una querida y necesaria referencia cultural.

La Peña de Raíces “Un espacio con lo nuestro” ha sido declarada "De interés legislativo" (2014) por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, por su aporte cultural, compromiso y continuidad. Asimismo fue nombrada como “De Interés Municipal” (2016) por el Concejo Municipal de Rafaela.

Este domingo, a las 20:15, hay una cita en la fan page de Facebook: La Peña de Raíces. Celebración de los 10 años de La Peña de Raíces "Un espacio con lo nuestro", vía streaming desde Facebook: La Peña de Raíces, libre y gratuito.

Sobre los músicos

En vivo, este domingo, quienes se suban al escenario de la Peña, serán: Dúo Bocanto. Los hermanos Joaquín y Jeremías Bo, llegan desde Pilar luego de 5 años de camino en la música folclórica. Alejandro Bulacio, de nuestro medio, quien desde muy temprana edad comenzó guitarra y canto popular con el profesor Néstor Grassino; y el conjunto vocal-instrumental Clave Folk. Ganadores del pre Sauce Viejo. Revelación Artística en el Festival del Pescador 2014 (Sauce Viejo). Ganadores del Certamen "Desde el Sur" organizado por la Municipalidad de Rafaela.

Ganadores del pre Cosquín 2016 sede Esperanza y sede Rafaela 2017 en la categoría conjunto vocal. Finalistas de Espectáculos Callejeros Cosquín 2016 y 2019. Primer material discográfico "Voy a buscarte" 2016 con el sello discográfico Crystal Music Bs. As. Actualmente trabajando en el segundo material titulado "Parte de mí".

Transmisión en simultáneo por Radio Raíces FM 91.9.

Auspician: Municipalidad de Rafaela, Senador Alcides Calvo, S.O.I.V.A..