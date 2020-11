Fue presentada ayer Información General 21 de noviembre de 2020 Redacción Por La feria de Artesanía, Arte y Diseño se transforma en esta nueva normalidad de distanciamiento y protocolos para convertirse en un gran paseo al aire libre para ser disfrutado por los rafaelinos y rafaelinas.

Tal como fue anunciado, en la mañana del viernes, en la Plaza 25 de Mayo, se llevó a cabo la presentación de Plaza Feria.

La propuesta apunta a disfrutar de los espacios públicos de otra forma, cumpliendo con los protocolos y el distanciamiento.

Encabezó el acto el intendente, Luis Castellano, acompañado por la jefa de Gabinete, Amalia Galantti, el secretario de Cultura, Claudio Stepffer y el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti.



Un poco de historia

Al tomar la palabra, Claudio Stepffer reflexionó: “Esta feria tiene una historia. Hace años en esta plaza se juntaba un grupo de artesanos que vendían sus productos y en el 2012 la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Cultura, decidió darle un nuevo impulso a esta acción, buscando fortalecer ese proyecto colectivo y así fue como nació la “Feria de Artesanía, Arte y Diseño”.

“En aquel entonces, empezó a funcionar con más artesanos en el Parque Integrador Apadir. Allí comenzó a crecer, a potenciarse y ese fue el primer gran paso que hizo la feria en este proceso de crecimiento”, agregó.

“En 2015, se da el segundo gran paso en este proceso de crecimiento que fue volver a esta plaza, la Plaza 25 de Mayo, y así recuperar la centralidad espacial y afectiva de este lugar que es tan querido por todos. A partir de esto, la feria pudo seguir potenciándose, identificándose hasta llegar al 2020”, indicó el funcionario.



Plaza Feria

“Este 2020 es el año de la pandemia, de la crisis. Pero los desafíos y las crisis son oportunidades. Esto nos impulsó a dar un tercer gran paso hacia adelante, hacia el futuro. Pensamos en un proceso de reconversión de esta feria para que sea un emprendimiento que esté a la altura, no solamente de la Rafaela del presente, sino también de la Rafaela que proyectamos hacia adelante, la del futuro”, indicó Stepffer.

Sobre la feria dijo que “queremos que sea un referente no solo en Rafaela sino también en la región, que familias de otras localidades vengan a visitar esta ciudad porque está la feria. Es a esto a lo que apuntamos en este tercer gran salto que estamos comenzando a dar”.

“Queremos que la exposición, tenga un nuevo vinculo con la comunidad y con este espacio -por Plaza 25 de Mayo- que la contiene. Se utiliza el anillo interior de la plaza para crear un gran paseo para que las familias y todas las personas puedan recorrer los stand con los debidos distanciamientos y protocolos”, agregó.

“Esto nos permitirá tener mas cantidad y diversidad de stand para que la ciudadanía pueda disfrutar. Además, tenemos pensado incluir un lugar para la gastronomía y estaciones artísticas, para que ellos también tengan la posibilidad de trabajar”, remarcó el Secretario de Cultura del municipio.



Cambio de imagen

La “Feria de Artesanías, arte y diseño” ahora es “Plaza Feria”. “El nuevo logo es una síntesis muy simple, pero no fue sencillo el proceso para llegar a lo que hoy vemos, señaló Stepffer.

“Plaza Feria son las dos palabras que resumen lo que sucede aquí, a este proyecto y sueño. Agregamos el eslogan “Hecho en Rafaela”, porque sentimos que la palabra Rafaela es una marca en si misma y también es hacer, que es tan rafaelino. Decir que algo esta hecho en Rafaela es aportarle un valor agregado”, explicó.



Sentir local

Al tomar la palabra, Luis Castellano, resaltó que “Plaza Feria y Hecho en Rafaela son palabras distintivas del sentir local. Estamos muy entusiasmados en esta propuesta de turismo en nuestra ciudad”.

“Va a ser un verano diferente, donde muchas familias se queden y nos tenemos que preparar para recibir el turismo de acá y de la región. Para esto, debemos combinar actividades al aire libre, nuestro gran aliado en la pandemia. Los espacios públicos, las plazas y las calles son los grandes aliados para no contagiarnos”, agregó.

Además, el intendente indicó que “la feria es una hermosa puerta de entrada por lo que ofrece cada uno de los artesanos y artesanas, por la calidad de los productos y por la relevancia que ha tomado este evento”.



Desafío

“Este fin de semana, vamos a tener este desafío. Nuestra idea es empezar a transformar la Plaza en una gran rotonda, donde los autos circulen por el exterior y el anillo interior, pueda ir transformándose en un lugar donde el peatón y el auto empiecen a convivir y vayamos ganando este espacio como una extensión de la plaza”, sostuvo el intendente.

“Es una primera prueba para una planificación importante de actividades que estamos armando para diciembre, enero y febrero. Tres meses con actividades artísticas, culturales, gastronómicas, deportivas y entretenimiento para darle a la ciudad y la región como nos merecemos después de un enorme sacrificio”, enfatizó Castellano.

“La baja de casos de COVID-19 que hoy tenemos es producto del comportamiento de nuestra comunidad y haber mantenido las medidas de distanciamiento y cuidado que no debemos abandonar. Pero ya tenemos la madurez para empezar a plantear actividades con los protocolos de cuidado”, agregó.



Reactivación

El intendente también se refirió a la realidad del sector diciendo que “es una oportunidad que le dará la posibilidad a los sectores que no pudieron trabajar durante el año, una reactivación de sus actividades. Esto para nosotros es un orgullo y un desafío para armar un plan de actividades para el verano que permita multiplicar las oportunidades de trabajo”

“Rafaela va a responder porque hay ganas de salir, de encontrarse con la gente. Esto nos va a hacer bien al espíritu. No tengo dudas que va a ser un éxito”, cerró.



Apoyo a artesanos

Durante la presentación, uno de los artesanos presente expresó su agradecimiento por el “apoyo a la Municipalidad y el área Cultura porque siempre apoyan a los emprendimientos locales. La idea me parece interesante porque es un muy buen impulso para un año que fue muy especial para todo el mundo. Gracias a las redes sociales nos pudimos mantener, pero la plaza es la plaza, y poder hacerlo al aire libre es muy importante porque el artesano tiene que mostrar su producto y el contacto con la gente es fundamental ya que, más que un producto, el artesano vende una historia”.

Otra de las artesanas dijo que le “gustó mucho la idea de vincular el lado artístico con las diferentes estaciones del proyecto y, también, verlo como un lugar de encuentro cuidado mientras nos preparamos para el verano”.