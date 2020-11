Destacaron a las cinco ganadoras Sociales 21 de noviembre de 2020 Redacción Por Fundación Avon y Fundación Banco Macro realizaron un evento de premiación online en donde reconocieron a los 5 proyectos ganadores. En esta edición, se recibieron más de 152 proyectos de 22 provincias.

Finalmente, luego de meses de trabajo y deliberación, Fundación Avon y Fundación Banco Macro realizaron un acto para homenajear a las 5 mujeres ganadoras de la décimo tercera edición del Premio Fundación Avon que apoya y visibiliza la labor solidaria de mujeres que con decisión y esfuerzo trabajan para achicar las brechas de desigualdad de género y mejorar la calidad de vida de sus comunidades. La pandemia puso muchas cosas en pausa, pero no el compromiso de 152 organizaciones de 22 provincias argentinas, que postularon su proyecto liderado por una mujer.

En una tarde de mucha emoción, y con la conducción de Luciana Peker, Ana Rodriguez Y Yésica Gutiérrez de Jujuy, Lorena Soza de Salta, Jimena Llorente de Formosa y Carmen Laffont de Mendoza fueron reconocidas como las 5 ganadoras de esta edición. Cada proyecto recibió una asignación económica de $200.000, capacitaciones para ellas y sus equipos de trabajo, un corto institucional para que puedan utilizar como material de difusión y acompañamiento en la implementación de los proyectos que buscan mejorar la vida de otras mujeres y niñas.

“Cada edición del Premio supone para quienes trabajamos en su organización altas dosis de emoción, ya que el compromiso, creatividad y trabajo que llevan adelante los proyectos nos interpela sobre las distintas realidades que atraviesan en especial a todas las mujeres de nuestro país. En este sentido, los proyectos recibidos nos permitieron conocer las distintas estrategias realizadas durante este contexto de pandemia para afrontar los desafíos cotidianos, teñidos de incertidumbres, pero con la misma convicción de siempre” Ana Inés Alvarez, Directora Ejecutiva de Fundación Avon.

Como novedad, este año el premio da un paso más, sumando como alianza estratégica a Fundación Banco Macro, hecho que permitió incorporar educación financiera y herramientas para el empoderamiento, la autonomía y la inclusión financiera y laboral de las mujeres.

“Es un gran orgullo ser parte de este proyecto tan importante. Sentimos admiración por el compromiso social que asumen cada una de estas mujeres. En un contexto donde todos tendemos a aislarnos, quedarnos puertas adentro, ellas supieron aprovechar la oportunidad y dar un paso al frente. Asumir un rol diferencial, involucrarse, pasar de la intención a la acción. Celebramos a estas emprendedoras sociales y redoblamos nuestro compromiso para apalancar redes y espacios que permitan seguir impulsándolas” afirmó Milagro Medrano, Gerente de Bancas Comerciales y Relaciones Institucionales de Banco Macro.

Este año, el jurado, compuesto por autoridades ONU, reconocidos periodistas y comunicadores y ex ganadoras del Premio, decidió reconocer proyectos que se relacionaban con la violencia en la primera infancia y la adolescencia, el acceso de mujeres y mujeres madres a la educación, la inclusión de mujeres con discapacidad en el mercado laboral y el empleo de las mujeres wichís del norte del país. Las 5 ganadoras se fueron presentando a lo largo del evento y relatando por qué trabajan las temáticas que trabajan y todas coincidieron que las mujeres y las niñas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, que se visibilizó durante la pandemia y que esto es aún mayor cuando se entrecruza con otros factores como la discapacidad, la etnia, la clase social o la maternidad. Así, trabajar desde la interseccionalidad resulta fundamental para poder atacar de lleno los problemas de desigualdad que tenemos en la sociedad.

Como todos los años, el Evento de Premiación, no dejó de traer sorpresas, ya que hacia el final se anunció la noticia que Fundación Banco Macro otorgará $50.000 extra a cada ganadora para ser utilizados en la implementación y profundización de los proyectos ganadores.



Acerca de Fundación Avon

Desde 1999, la Fundación AVON trabaja para defender los derechos de las mujeres, promover su salud y cuidar su integridad física, social y emocional, liderando esfuerzos para erradicar el cáncer de mama y poner fin a la violencia de género y reconocer a mujeres que lideran proyectos sociales en el país.

Con la “Promesa AVON para ganarle al Cáncer de Mama”, brinda acceso a la realización de mamografías gratuitas a mujeres en edad de riesgo y sin acceso al estudio, organiza la Caminata AVON para ganarle al cáncer de mama y realiza otras acciones para crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana de la enfermedad.

En el marco de su programa “Promesa AVON para erradicar la violencia hacia mujeres y niñas”, realiza acciones de concientización, capacitación y trabajo en red para contribuir a la erradicación de esta problemática.

Con el “Premio Fundación AVON”, reconoce y apoya proyectos sociales liderados por mujeres que mejoran la calidad de vida de otras mujeres y niñas.



Acerca de Fundación Macro

En Banco Macro trabajamos con la comunidad a través de nuestra Fundación, con el compromiso de ser parte responsable del desarrollo de oportunidades para el progreso de Empresas, Emprendedores y Comunidades de las localidades donde estamos presentes. Enfocamos nuestro trabajo en tres grandes ejes: Inclusión y Educación Financiera, Apoyo de Pymes y emprendimientos y Voluntariado Corporativo.

Banco Macro cuenta con 8672 empleados, 1542 cajeros automáticos, 938 terminales de autoservicio y una estructura de 494 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país, posicionándose como el número uno de los Bancos Nacionales de Capitales Privados