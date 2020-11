"Vamos a seguir acompañando al sistema científico-tecnológico" Locales 21 de noviembre de 2020 Redacción Por El gobierno de la provincia y de la Nación, junto con la Universidad Nacional de Rosario y el Laboratorio Max Planck, firmaron un acta de intención para brindar asistencia y educación tecnológica de vanguardia a las escuelas técnicas provinciales.

FOTO SCS ACUERDO. Perotti al dialogar con el ministro de Educación de la Nación, Roberto Trotta.

El gobernador Omar Perotti y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, junto con el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci y el Laboratorio Max Planck de esa ciudad (MPLbioR) firmaron este viernes un acta de intención para la cooperación y asistencia educativa - tecnológica a las escuelas técnicas. El encuentro se llevó a cabo a través de una videoconferencia.

Desde el salón Protocolar de Casa de Gobierno en Santa Fe, Perotti expresó “que esto, que por allí termina siendo una firma, tiene mucho más detrás: el reconocimiento al sistema científico-tecnológico, con su historia y su valía, al cual vamos a seguir acompañando porque tenemos el compromiso y la decisión política tomada”.

“Hay un gobierno provincial que quiere que todas las escuelas tengan la posibilidad, junto con sus alumnos, de interactuar directamente con una Universidad que tiene una mirada muy concreta sobre cómo potenciar las relaciones, los vínculos, y que la mayor cantidad de estudiantes del nivel secundario sean parte de cada una de sus aulas, de sus carreras, acercando a todos a la universidad pública”, destacó el mandatario santafesino.

“En medio de la pandemia, se han dado señales concretas de lo que significa para la Argentina tener científicos y técnicos que hayan desarrollado respiradores, insumos, y la posibilidad de que, con nuestro conocimiento, acompañamos de la mejor manera, generando investigaciones que van a dar pie a nuevas opciones empresariales y de trabajo”, sostuvo el titular del Ejecutivo provincial.

“La Argentina tiene que seguir sosteniendo y mostrando la capacidad de su gente en el sector científico-tecnológico. Creo que hechos como el de hoy son jalones que nos van a mantener en esa dirección y al resto de la comunidad se le va a transmitir ese norte, esa dirección, que la Argentina no debe abandonar”, concluyó Perotti.

A su turno, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta sostuvo que “no es lo mismo un gobierno que desfinancia la educación técnica, que un gobierno que en el primer presupuesto que presenta, aprobado por el Congreso de la Nación, duplica la inversión en educación técnica. Tampoco es lo mismo un gobierno que dejó de repartir computadoras y abandonó el programa Conectar Igualdad, que un gobierno que ha triplicado la inversión en nuestro programa de conectividad; ni un gobierno que incumplió la Ley de Financiamiento Educativo, que un gobierno que marca el horizonte de lo que debe ser volver a cumplir la priorización de inversión en educación y en ciencia y tecnología, dos capítulos de nuestro presupuesto que se han consolidado en estos meses”.

Por su parte, la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, indicó que “hemos trabajado durante mucho tiempo para hacer que el progreso, el desarrollo, la inclusión, la mejora en la calidad de la vida de la gente, sean una realidad a partir de la educación pública. Por lo tanto, estamos en un día de celebración”.

A su turno, el rector de la UNR, Franco Bertolucci, sostuvo que “estamos en un momento trascendental de la humanidad, atravesando problemas complejos y difíciles en todo el mundo y, como cada uno de los que estamos acá sabemos, de esto se sale con más educación e inclusión. A quienes estamos en el ámbito universitario, en el sistema científico-tecnológico de nuestro país, nos toca hacer un aporte desde la producción del conocimiento y desde la excelencia para hacer posible ese horizonte de inclusión”.

El senador nacional, Roberto Mirabella, afirmó que “quiero resaltar dos cosas que me parecen importantes en esta actividad. La primera, la visión estratégica del gobernador Perotti en tratar de vincular nuestros investigadores, nuestros institutos de investigación y ciencia, con escuelas secundarias, casi 150 escuelas técnicas que tenemos en la provincia para despertar el interés y la vocación de una gran cantidad de futuros científicos e investigadores que hoy están estudiando. Lo segundo, en todo este mes de noviembre estuve visitando varias empresas de base tecnológica, en el caso de Microma, Smok, Bioceres, ayer recorrimos con el gobernador Terragene. Hay un denominador común: la gran capacidad de los recursos humanos formados en la universidad pública y en institutos de investigación que tiene nuestra provincia”.

En tanto, el director de Max Planck de Rosario, Claudio Fernández, consignó que “es una decisión política poner a la ciencia y a la educación en el centro de la escena y al servicio de sus pueblos, con los profesores y estudiantes adentro. Quiero homenajear a todos los colegas y compartir esta enorme felicidad de que un sueño que empezó en 2013, el cual tiene que ver con entender el conocimiento científico como un bien público, social, no como el privilegio de unos pocos”.



PRESENTES

Del acto participaron también, el secretario de Educación, Víctor Debloc; el director provincial de Educación Técnica, Salvador Fernando Hadad; y el director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR, Dario Maiorana.

En tanto, a través de videoconferencia, lo hicieron, además, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), Diego Golombek; el profesor de la Escuela de Educación Técnica Profesional N° 399 “Gastón Gori” con orientación industria de procesos de la ciudad de Recreo, Francisco Manuel Fernández, junto a la alumna de 6° año, Milena Servín Zárate.