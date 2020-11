Concejales y funcionarios avanzaron con la Tributaria Locales 21 de noviembre de 2020 Redacción Por Ayer por la mañana los ediles mantuvieron una reunión para sacarse dudas respecto a los 20 nuevos artículos incluidos en el proyecto de la Tributaria 2021. El encuentro fue positivo y la Ordenanza avanzaría sin inconvenientes. La nueva jefa de Policía, Doris Abdala, visitó el Concejo.

El Concejo Municipal recibió ayer por la mañana al secretario de Hacienda Heriberto Lanfranco y al Director de Finanzas Héctor Moscardo, para continuar con el análisis del proyecto de Ordenanza Tributaria 2021. El objetivo del encuentro fue consensuar los cambios introducidos por parte del DEM a la Tributaria 2021, teniendo en cuenta los nuevos 20 artículos. Igualmente los concejales pretendían obtener más información pero no manifestaron estar en desacuerdo con el espíritu del proyecto que deben tratar en las próximas semanas.

Al término de la reunión la concejal del PJ Brenda Vimo señaló que “estamos trabajando para poder llegar a un consenso y poder avanzar con la tributaria que se viene para el año que viene, en tiempos de incertidumbre económica y con dificultades para poder proyectar”.

“Estamos intentando consensuar el tema de la polinómica para poder determinar cuál va a ser la base para la tasa municipal y los tributos a realizar, tema de redondeo, tema de distintas multas; es un trabajo en consenso que lleva mucho diálogo y debate y en esa instancia es la que estamos ahora”, explicó Vimo.

La concejal del oficialismo al referirse a si se va a dilatar el análisis precisó que “no considero que falte mucho, hoy fueron dos horas largas de debate, se venía trabajando individualmente y esta mañana (por ayer) se ha expuesto la perspectiva de cada uno. Repito, creo que no falta tanto, prontamente vamos a estar terminando”.

Vimo contó que se busca contemplar las dificultades de los diferentes sectores afectados por la crisis que trajo aparejada la pandemia y dijo que “lo queremos, deseamos y para lo que trabajamos es para poder tener en cuenta cual esa realidad actual que no va a ser la misma que en el 2021, por el contrario, una realidad totalmente atípica y en donde espacios o sectores que no eran vulnerables hoy están muy vulnerabilizados en el sistema económico y eso hay que tenerlo en cuenta. Es fundamental poder reactivar la economía local y regional y esas son las perspectivas y los ejes por los que uno intenta trabajar”, puntualizó Vimo.



REUNIÓN CON LAS NUEVAS

AUTORIDADES DE LA URV

Luego del encuentro que se llevó a cabo en el recinto por el tema de la tributaria, los ediles recibieron a Doris del Valle Abdala, Jefa de la URV y José Carruega, Subjefe. Cabe señalar que el concejal Lisandro Mársico, FPCyS, había solicitado esta reunión.

“La verdad estuvimos contándoles a los concejales nuestra planificación ya que hace tres semanas que estamos en Rafaela, y la misma ya está en marcha; recibimos todo el apoyo y eso para nosotros es importante, porque un trabajo ensamblado con la parte política es fundamental. Desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía estamos poniendo todo el esfuerzo para que en el Departamento Castellanos se haga la prevención que dijimos desde un primer momento, todos los efectivos que tenemos hoy están trabajando en ese objetivo”, dijo Abdala.

Además indicó: “creo que ya hemos hecho varias cosas en estas tres semanas, vamos a seguir poniendo todo de nosotros e insisto, con este apoyo nos sentimos muy satisfechos porque nos hace sentir que estamos haciendo las cosas bien”.

Respecto a las estrategias preventivas que están llevando a cabo, Abdala precisó: “estamos haciendo un ordenamiento interno y externo y estamos empezando desde cero. Estamos reorganizando todos los recursos con los que contamos, hay más de 600 efectivos y trabajando codo a codo con el Ministerio de Seguridad y el Municipio. Se hizo un relevamiento en todo el territorio y donde sea necesario introducir a las fuerzas operativas, es decir a las PAT, lo vamos a hacer”.

Por su parte el Subjefe Carruega contó que el último miércoles mantuvieron una reunión con el director de la Policía de Acción Táctica (PAT) y más allá de que esta fuerza ya viene realizando un trabajo en la ciudad de Rafaela, se coordinaron algunos aspectos en el marco del abordaje que se viene llevando adelante y resolvieron que la PAT cumpla sus funciones dentro de los cuadrantes y específicamente en una de las cuadrículas más conflictivas.