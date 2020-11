Carta de lectores Carta de Lectores 21 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Recobrar nuestro poder soberano



Sr. Director:



Aunque parezca increíble, estamos llegando a fin de año y, como siempre, empezamos a hacer algunos balances. El balance que quiero hacer está centrado en algo muy importante que pasó este año, el año en que vivimos en peligro.

Además de la enfermedad y muerte de millones de personas, la pandemia permitió que la mayoría de los gobiernos mundiales atenten contra nuestras libertades, nuestros derechos, nuestra salud, nuestra propiedad y nuestra capacidad de elegir, con una facilidad sorprendente. Fue un proceso brutal.

Particularmente en Argentina, mientras a todos nosotros nos mandaban a boxes, algunos corredores siguieron en la carrera persiguiendo sus propios intereses, en una actitud digna de delincuentes.

Republicanos y demócratas de todo el mundo se convirtieron en cuasi-dictadores, violando todas las normas y las instituciones que nos gobiernan.

Como si ello fuera poco, al tiempo que cercenaron todas nuestras libertades, empujaron a la pobreza y a la miseria a millones de personas.

Nunca imaginé que podría implementarse un experimento social de esta magnitud a nivel mundial, del cual todavía no hemos visto ni el final ni los resultados.

Lo que sí creo es que todo será en vano si, como ciudadanos, no abrimos los ojos, no capitalizamos el duro aprendizaje, si no vemos lo que quedó detrás de las máscaras caídas, y si no ponemos en acción un cambio dramático para nuestra realidad.

Quedó visible que no había Estado Presente, que no tenemos representación digna ni en los Poderes del Estado, ni en las Organizaciones Empresariales y Gremiales. Quedamos solos y vulnerados.

En estos meses, vivimos en carne propia opresión, represión, anulación, prohibición, confiscación, miedo y manipulación. Todo esto nos dejará en un punto de no retorno si no reaccionamos a tiempo.

Tomemos conciencia de todo lo ocurrido. Recobremos nuestro poder soberano para erradicar el lastre, que hoy quedó ampliamente visible, que nos pusieron como sociedad y como individuos durante décadas, impidiendo nuestro crecimiento como individuos, sociedad, y nación.





Lilián Koper

Rafaela