Padres Organizados exigen volver a clases presenciales

El viernes 27/11 reclamamos en todo el país que #AbranLasEscuelas #EmergenciaEducativa

En Córdoba te esperamos en la plaza Colón frente al emblemático Colegio Alejandro Carbó

Un grupo de madres y padres autoconvocados conformó el grupo “Padres Organizados Rafaela” para pedir por el regreso de sus hijos a la escuela en 2021, señalando que “ante la falta de una fecha cierta del retorno a clases presenciales, decidimos solicitar a las autoridades pertinentes que se dé a conocer, a la sociedad en su conjunto, el estado de avance en la confección de protocolos de higiene y funcionamiento que garanticen un regreso seguro a las aulas, en todo el territorio provincial, el próximo año lectivo".Desde hace semanas, el espacio comenzó a difundir a través de las redes sociales una nota en busca de adhesiones de padres de chicos en edad escolar. "La educación es un derecho que hace 9 meses, los niños y niñas de nuestro país no están gozando. Necesitamos y debemos garantizar su cumplimiento, la vuelta al aula no puede seguir esperando", plantearon en esa convocatoria.Finalmente, lograron que 1.011 papás y mamás se sumaran a esta campaña y entregaron la nota con el pedido a la ministra de Educación de la Provincia, Adriana Cantero. "Tu firma no solo nos ayudó a darle alcance a nuestro pedido, también nos hizo saber que contamos con tu apoyo. ¡Las cartas ya han sido enviadas y recibidas!", destacaron en la cuenta de Instagram especialmente creada para la movilización."Nos unió, en primera instancia, las preocupantes y visibles consecuencias negativas (sociales y psicológicas) que produce en nuestros hijos e hijas la falta de asistencia a la Escuela, advertido esto también por la Asociación Argentina de Pediatría al elaborar recomendaciones en cuanto a la necesidad de los niños de estimular lazos con sus pares, encontrar un lugar donde expresar emociones, dudas y experiencias, profundizando el sentido de pertenencia a un grupo como solo las instituciones educativas pueden brindar”, expresaron desde Padres Organizados Rafaela.Asimismo indican a través de una nota que “esta falta de presencialidad deja en evidencia la situación compleja y la vulnerabilidad de las familias que no disponen de las herramientas tecnológicas y espacios adecuados para abordar la modalidad de educación online, con un claro detrimento del aprendizaje del alumnado. Nuestra iniciativa no deja de reconocer que el Estado ha trabajado en herramientas alternativas para abordar la educación durante la pandemia que permitieron minimizar el efecto de la crisis generada por el Covid-19. Pero, es necesario avanzar en el armado de medidas superadoras para retomar las clases presenciales, entendiendo que el formato de educación propuesto durante esta etapa ha agotado su utilidad”.Desde esta organización manifestaron que para no dilatar la concreción de estos objetivos han enviado a las autoridades provinciales y locales sendas cartas dando detalles a esto reclamos: Elaboración e Implementación de un proyecto que asegure el inicio de clases en las Escuelas, en todos los niveles. Elaboración de Protocolos de Higiene y funcionamiento compatible con las realidades de cada establecimiento educativo de la ciudad. Elaboración y planeamiento anticipado de medidas conducentes a garantizar la continuidad de las clases presenciales de manera segura, ante eventuales contagios.“Invitando e instando a la comunidad a participar a través de nuestras Redes, a sumarse a nuestro pedido, aportando ideas y miradas diferentes para avanzar en la concreción de nuestro objetivo, es que instamos por este medio a las autoridades a abrir canales de diálogos para a través de la construcción conjunta y el consenso avanzar para que la educación vuelva donde debe estar, en las Aulas”, finalizan diciendo este grupo de madres y padres de la ciudad.EN CORDOBAPadres Organizados Córdoba ya se movilizaron en la ciudad capital de esa Provincia para reclamar la apertura de las escuelas. Y el próximo viernes se anuncia una marcha en todo el país bajo la consigna "#AbranLasEscuelas #EmergenciaEducativa" para visibilizar la problemática que desde los ministerios de Educación de la Nación y de las provincias no parecen advertir, según plantean. En Córdoba capital la convocatoria se concentrará en la plaza Colón frente al emblemático Colegio Alejandro Carbó.La Plata es otra de las ciudades donde se exige "declarar a la Educación como actividad esencial y establecer la Emergencia Educativa, a fin de trabajar en las readecuaciones 2020/21 como un plan integral que permita recuperar los aprendizajes y contenidos no cumplidos en esta etapa de virtualidad para todos los niveles (maternales, jardines, primaria y secundaria)". También se demanda "una planificación concreta de recuperación de presencialidad (ajustado a escenarios diversos y contextos epidemiológicos y socioeconómicos de cada lugar) que contemple todos los niveles (maternales, jardines, primaria y secundaria) y definir YA una fecha de inicio de actividades presenciales para el año 2021 para todos los niveles".