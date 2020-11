Alumnos de 3° grado en un encuentro con Castellano Locales 21 de noviembre de 2020 Redacción Por La actividad se denominó “Un día con el Intendente” y estuvo dirigida a alumnos y alumnas de 3° grado, que tradicionalmente realizan visitas guiadas al edificio municipal. Durante más de una hora Castellano respondió sus preguntas y explicó el funcionamiento de la Municipalidad.

FOTO PRENSA MUNICIPAL CASTELLANO. El Intendente en su despacho junto al monitor donde se mezclan decenas de alumnos.

Casi 500 estudiantes de tercer grado de escuelas de la ciudad mantuvieron ayer un encuentro virtual a través de videoconferencia con el titular del Departamento Ejecutivo Municipal, Luis Castellano, en el marco de la actividad denominada "Un día con el Intendente".

La presentación inicial del encuentro estuvo a cargo de la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, donde los alumnos y alumnas de distintas escuelas de la ciudad pudieron recorrer, de manera virtual, el edificio. Luego, desde el propio Despacho de la Intendencia, Castellano mantuvo un diálogo que se extendió durante más de una hora y media.

Cabe recordar que cada año, los niños y las niñas de 3° grado realizaban un recorrido guiado para conocer los principales espacios de la Municipalidad, la gente que trabaja allí y las actividades que realizan.

Este año, ante la situación actual, desde la Secretaría de Educación se diagramó esta forma diferente de llevar a cabo la visita, para que los niños y niñas no se perdieran la oportunidad de conocer este lugar emblemático, del que también estuvieron aprendiendo durante el ciclo escolar.

Además, tuvieron la oportunidad de preparar previamente sus preguntas y de poder realizárselas al Intendente a lo largo de la videoconferencia. Entre otras cosas, preguntaron por sus estudios como arquitecto; su vocación en política; la cantidad de personas que trabajan en la Municipalidad; la manera en que el COVID-19 impactó en el funcionamiento del Municipio; obras en la ciudad; sobre cómo se toman las decisiones y hasta cuál fue la anécdota más divertida que tuvo como Intendente.



RESPONDIENDO PREGUNTAS

“No nos podíamos encontrar acá, recibirlos, cruzarnos a la Plaza. Así que nos tuvimos que encontrar de esta manera distinta. Y la verdad que estuvieron muy interesantes sus preguntas”, expuso el mandatario local.

Dentro de las consultas recibidas, Castellano respondió lo que significa para él ser intendente: “Me siento muy orgulloso y además, con mucha responsabilidad. La exigencia que tiene Rafaela es alta. Es un momento delicado y las demandas son muchas. Siento responsabilidad de estar a la altura de lo que la ciudad exige. Pero también un orgullo muy grande”, sostuvo.

Otra de las consultas fue sobre qué cosas le gustan más de ser intendente. “Me gusta recorrer la ciudad y ver lo que se va transformando, cómo la gente disfruta de los espacios públicos. Eso es lo que más disfruto”, contestó.

A la pregunta acerca de cómo le cambió la vida, contestó: “Cambió mucho. La mía y la de mi familia. Por el tiempo, por la dedicación, porque no podés estar con tus hijos, con tu mujer, y porque la gente involucra también a la familia. Me cambió mucho tanto mi vida personal, como mi vida familiar”.



REGALO SORPRESA

Antes de finalizar el encuentro, Mariana Andereggen presentó como obsequio por la visita virtual, un nuevo contenido educativo destinado tanto al aprendizaje como al entretenimiento de niños y niñas.

Se trata de un videojuego sobre la historia de Rafaela, desarrollado de manera conjunta entre la Universidad Nacional de Rafaela, el Museo Histórico Municipal y en el marco de un proyecto integral que cuenta con el apoyo de la Fundación Williams, que se podrá descargar desde la página web de UNRaf (https://www.unraf.edu.ar/index.php/juego-museo) y que estará a disposición de quienes quieran visitar el Museo Histórico.

Durante el encuentro estuvo presente Maximiliano Cadenazzi, docente de la Cátedra Diseño de Juegos 3, quien invitó a los niños y a niñas a conocer el videojuego, a disfrutarlo y a usarlo como disparador para seguir conociendo más de la historia local.