Macri y Larreta en respaldo de Carrió

FOTO ARCHIVO APOYO A "LILITA". Macri y Rodríguez Larreta.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salieron ayer a respaldar a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tras el pedido de indagatoria en su contra en una causa por supuesto espionaje ilegal.

"Una vez más vemos que Cristina y sus abogados persiguen judicialmente a opositores. Ahora a 'Lilita', que con valentía se atrevió a denunciar actos de corrupción y a quien acompaño y respaldo", resaltó el ex jefe de Estado.

En su cuenta de Twitter, el líder del PRO salió en defensa de la ex diputada nacional pese a los cortocircuitos de las últimas semanas entre ambos, cuando Carrió dijo que Macri "ya fue" y que no volvería a hablarle nunca más.

Por su parte, Rodríguez Larreta expresó en su cuenta de la misma red social: "Toda mi solidaridad con Elisa Carrió frente a este pedido de indagatoria. Sé de su honestidad, de su incansable lucha por la transparencia y por el bien de la República. La acompañamos, como siempre".

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal también manifestó su apoyo a la líder de la CC y dijo que conoce "muy bien quién es Elisa Carrió".

"Conozco su honestidad y su compromiso por alcanzar la verdad y defender a los argentinos siempre. Somos muchos los que hoy estamos con vos", remarcó Vidal en su cuenta de Twitter.

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, por su parte, también expresó su "solidaridad con Elisa Carrió a raíz del pedido de indagatoria. Siempre voy a estar del lado de alguien que además de ser un ejemplo de honestidad, ha luchado con enorme valentía y transparencia por la República".

En tanto, Maximiliano Ferraro, el jefe del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, señaló: "El único y principal objetivo de Cristina Kirchner es la impunidad. Ahora, junto a sus abogados obsecuentes y serviles, quieren presa a Elisa Carrió. No nos van a amedrentar, no nos van a callar, no vamos a renunciar a la verdad y la justicia".