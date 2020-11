El Presidente convocó a "construir en unidad" Nacionales 21 de noviembre de 2020 Redacción Por ACTO POR EL DIA DE LA SOBERANIA

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente Alberto Fernández convocó a "de una vez por todas, en unidad, construir la Argentina" que la sociedad se merece, al remarcar que "ser soberanos quiere decir no depender de otros" y "ser capaces y artífices del propio destino".

"Por delante está pendiente la construcción de la Argentina que nos merecemos y está en nuestras manos. El desafío al que los convoco es que de una vez por todas, en unidad, construyamos la Argentina que nos merecemos", sostuvo el mandatario.

Al encabezar el acto por el Día de la Soberanía, en el partido bonaerense de San Pedro, el jefe de Estado remarcó que "ser soberanos quiere decir no depender de otros" y destacó que "esa es la lucha que se tiene hoy en día".

"La soberanía hoy no es sólo la soberanía territorial, que la seguimos defendiendo y reivindicando y no podemos olvidar los derechos sobre las Islas Malvinas y del Atlántico Sur. Hoy la soberanía está ligada al desarrollo, a la posibilidad de que seamos dueños y artífices de nuestro destino: por eso peleamos por la soberanía cultural, tecnológica, científica y alimenticia", señaló Alberto Fernández.

Al recordar la gesta de la Batalla de Vuelta de Obligado contra embarcaciones anglofrancesas, el Presidente aseguró que "detrás de la argumentación del libre comercio se esconde un sistema de sometimiento".