Salud puso en marcha el equipo de aféresis plasmática en Rafaela Locales 20 de noviembre de 2020 Redacción Por Con la presencia del gobernador Omar Perotti, el intendente Luis Castellano y profesionales médicos, comenzó a funcionar el equipo de aféresis en el Hospital “Dr. Jaime Ferré”. Este equipamiento valuado en $ 4 millones, permitirá que la donación de plasma pueda realizarse en nuestra ciudad.

Ver galería 1 / 3 - FOTO COMUNICACION SOCIAL EN EL "9". Perotti, Morel y Castellano recorrieron las instalaciones. FOTO JORGE BARRERA FRENTE AL HOSPITAL. El gobernador, junto al intendente y el director Diego Lanzotti durante la conferencia de prensa. FOTO COMUNICACION SOCIAL EN EL CCIRR. El máximo mandatario santafesino trató diferentes temas y proyectos

Durante la tarde de este jueves, personal de la salud del Hospital “Dr. Jaime Ferre” puso en funcionamiento un equipo de aféresis con la finalidad de efectuar tratamientos destinados a la recuperación de pacientes con coronavirus en el nosocomio local.

La compra del aparato se logró con un trabajo articulado entre la provincia y el municipio, sumado al aporte del sector privado, quienes tomaron la iniciativa de avanzar para lograr la adquisición de la máquina valuada en $ 4 millones. El hecho de extraer plasma es trascendental para la salud de toda la región, y su utilidad mantendrá vigencia una vez que haya sido superada la pandemia.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, el rafaelino Omar Perotti, habló sobre la donación y la puesta en funcionamiento del equipo de aféresis plasmática en el Hospital: “Quiero agradecer a quienes se han movilizado detrás de este nuevo objetivo de sumar equipamiento a nuestro Hospital Jaime Ferré, junto al esfuerzo que hace la Cooperadora permanentemente y generando confianza para que los empresarios puedan sentirse con la tranquilidad de que es un recurso que va a tener un muy buen uso”.

Además, el mandatario agregó que “la primera conversación que tuve con un empresario de esta ciudad fue por respiradores. La preocupación era cómo traerlos cuando se enteraron que aquí teníamos 5 equipos. Ese esfuerzo común con el Municipio llevó a que podamos tener un equipamiento histórico en camas, respiradores, monitores, el cual nos permitió crecer mucho, pasando largamente los 30 funcionando y con posibilidad de llegar a los 37”.

“El esfuerzo que se hizo valió la pena porque, no solo permitió equiparnos, sino que pudimos dotar al personal de capacitación necesaria, de equipos de protección y, fundamentalmente, de otros aparatos para poder realizar diálisis aquí. Es decir, se invirtió, en muy poco tiempo, más de 50 millones de pesos, y eso se logró con toda la decisión de poner al día la infraestructura que necesita la ciudad y la región”; cerró Perotti.



UN AVANCE IMPORTANTE

Por su parte, el intendente Luis Castellano valoró la llegada del aparato a la ciudad y reflexionó acerca del momento que hoy nos toca transitar. “El hecho de poder recuperar plasma de la gente que ha tenido Covid-19 muestra como nada que dependemos unos de otros. Si hay algo que la pandemia dejó en claro es que somos un cuerpo social y que, si no nos ayudamos entre nosotros, nos vence. Este es el hecho más palpable: la donación de parte de algo que tenemos en nuestro cuerpo que sirve para ayudar a que otro pueda vivir. Es un hecho de amor muy grande y yo invito a todos aquellos y aquellas que tengan la posibilidad de donar, lo hagan porque es un acto de amor”.

Por otro lado, el funcionario le agradeció al gobernador por su compromiso con la comunidad y valoró el esfuerzo del personal sanitario: “También quiero agradecerle a Omar Perotti por el apoyo que posibilitó transformar este Hospital Jaime Ferré en estos meses de gestión y a todo el equipo de la institución por el sacrificio que están haciendo para estar a la altura de las circunstancias, así como todo nuestro equipo de salud municipal que viene acompañando en los controles y en la asistencia complementaria. Nos sentimos orgullosos de serlo y de ser parte”.



"CONCRETAMOS UN SUEÑO"

La directora de la Región Salud Rafaela, Eter Senn, se conmovió ante los presentes porque se le había hecho una costumbre escuchar a distintos pacientes recuperados tener que realizar un tedioso viaje a Santa Fe y Rosario para donar plasma. “Para el Gobierno provincial y municipal, una de las premisas es garantizar la salud y el acceso al sistema de salud. Este es el horizonte que tenemos que tener: que toda la población pueda ser parte del sistema de salud cuando lo necesita, de manera igualitaria y con equidad”.

El director del Hospital, Diego Lanzotti tomó la palabra y comentó: “Es un hito importante el del día de hoy porque se juntan las voluntades del Gobierno provincial y el municipal, senadores, empresarios y los ciudadanos, representados por la Cooperadora”. “Este elemento tecnológico va a lograr que podamos aplicar antes las dosis de plasma de convaleciente para lograr que más ciudadanos se recuperen. Quiero convocar a las personas que padecieron la enfermedad y se recuperaron a que se acerquen al Hospital y podamos tener la cantidad de plasma suficiente para todos los enfermos”; finalizó el médico.

También estuvieron presentes en la recorrida, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Diego Castro; la jefa del Servicio de Hemoterapia del Hospital, Marisa Rubin; la coordinadora de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud Rafaela, Sandra Capello y el subsecretario de Salud del Municipio, Martín Racca.



VISITA A DOS

INSTITUCIONES

Luego de la recorrida por el Hospital, el gobernador Omar Perotti y el intendente Luis Castellano se acercaron al club 9 de Julio para recorrer las instalaciones del nuevo gimnasio deportivo “Ricardo Goddio” que se inaugurará el día de mañana. Fueron recibidos por su presidente Hugo Morel, quien por agradecimiento a la visita, les entregó una remera de la institución juliense. Finalizaron la jornada con un encuentro con la comisión del Centro Comercial e Industrial donde conversaron sobre temas de agenda y proyectos en común a futuro. "Que haya una articulación de esta manera entre lo público y lo privado no creo que suceda en otras ciudades y está bueno celebrarlo. En un momento tan complejo con una enfermedad tan compleja como la que estamos atravesando, por un ratito disfrutamos de una buena noticia relacionada con esto. También se vienen llevando adelante otras cuestiones y donaciones desde marzo a la fecha, ya que muchas empresas o personas lo han hecho de manera anónima, algo que me llena de orgullo como rafaelino. Agradezco a todos los que le pusieron el pecho día a día a esta enfermedad, que son los héroes de esta cuestión".