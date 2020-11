Hallaron un Lancia ganador de Recalde Deportes 20 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB LANCIA. Reconstruido, emula el Rally de Portugal de 1988, donde el modelo debutó.

La Fundación Jorge Raúl Recalde, entidad sin fines de lucro que busca construir el "Museo del Rally" en Mina Clavero, trajo con orgullo la novedad. Lograron encontrar el mítico Lancia Delta HF Original con el que Jorge Recalde junto a Jorge Del Buono ganaron el Rally de Argentina en 1988.

El hecho es no solo descollante para la familia del más destacado piloto de rally de todos los tiempos, sino para todo el deporte motor nacional. Precisamente, desde la Fundación JR destacaron que tras poder corroborar certificaciones, se trata de "el auto más importante de la historia del rally de la Argentina".

Hace unos meses, una compañía inglesa que (entre otras cosas) trabaja con autos de alto valor clásico llamada Girardo & Co puso a la venta un Lancia Delta HF cuyo chasis (N° ZLA831AB000417887) concuerda. Rápidamente se vendió, sin trascender su nuevo dueño. Se anunció como el auto ganador del Rally de Acrópolis con Massimo Biasion y el Rally de Argentina con Jorge Recalde, ambos en 1988.

Reconstruido, emula el Rally de Portugal de 1988, donde el modelo debutó. La victoria de Recalde en Argentina es aún recordada como una hazaña, cada vez más inalcanzable. Además de reunir factores como el de un piloto argentino de primera línea en un equipo poderoso del máximo campeonato de rally, se trató de la carrera en la que era local no solo con la bandera nacional sino la de su propia cuna, transitando Mina Clavero, Córdoba.

"Este vehículo ganó en suelo cordobés, nada más y nada menos que con un piloto de Mina Clavero. Esperamos en el futuro poder contar con él para exhibirlo y que todos lo podamos disfrutar", comunican desde la Fundación JR. Un deseo de todos los argentinos. (Fuente: Campeones).