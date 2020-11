Hay números para el Dakar Deportes 20 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO SIEMPRE PROTAGONISTA. Orlando Terranova volverá a estar con MINI.

Se conoció la numeración que tendrán los pilotos en las categorías Autos, Side by Side y Camiones, donde se destacan representantes argentinos. Sobresalen dos vehículos cuyas tripulaciones son cien por cien argentinas, todos ellos mendocinos, en la lista de argentinos en el Dakar 2021 a disputarse del 3 al 15 de enero en Arabia Saudita uniendo un rulo que sale y llega en la ciudad de Jeddah.

Fue adelantado hace varias semanas por el propio piloto Orlando Terranova que junto a Bernardo 'Ronnie' Graue compartirán nuevamente un MINI del equipo X-Raid (la última evolución del 4x4). Es siempre un candidato a luchar por las posiciones de podio y esta vez se verán obligados a resumir los períodos de adaptación al nuevo auto con el número 309.

Fue asombrosa la manera en que se conoció la novedad de la familia Yacopini.

Todo esto fue ideado por su padre, Alejandro Yacopini, quien se enfoca como mentor y enlaza los canales a través de las empresas familiares de concesionarias Toyota para estar en Arabia con el número 337.



UNO QUE RETORNA

Fernando Álvarez Castellano retorna a la acción dentro del Rally Dakar al ser seducido por el terreno y recorrido de la versión arábiga de la carrera. El madrileño radicado en Argentina dejará de lado las potentes camionetas de categoría T1 para competir esta vez con un UTV de la clase conocida en el mundo por las palabras en inglés "Side by Side" junto al ex motard español Antonio Jimeno con el número 419.

El gran destacado que reveló la publicación de los organizadores del Dakar es Juan Manuel Silva, ya consolidado en su labor de navegante en rally raid y con la experiencia de haber vivido la edición pasada en territorio saudí junto al equipo FN Speed. El chaqueño aún debe ajustar detalles de su calendario deportivo, particularmente por compromisos que lo tienen atento al Súper TC2000 y las dos carreras de enero para esta división del automovilismo argentino.

Sin embargo, es la primera opción del catalán Gael Queralt con su UTV Side By Side número 443.

En tanto, Ricardo Torlaschi volverá a Arabia para una nueva experiencia guiando a pilotos extranjeros en las rutas de competencia. El ecuatoriano Sebastián Guayasamín es quien confía en los servicios del mendocino en esta oportunidad, identificados con el número 428.